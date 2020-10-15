Eskişehirspor teknik ve taktik çalıştı

Eskişehirspor, ligin 5. haftasında konuk edeceği Bandırmaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Ligde geride kalan 4 haftada galibiyeti bulunmayan 3 kulüpten biri olan Eskişehirspor, kazanmak istiyor. Bu kapsamda Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde 3 puan için Bandırmaspor maçına odaklanan EsEs, Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde teknik ve taktik çalıştı. Bugünlük çalışmaları noktalayan siyahkırmızılılar, yarın sabah idmanının ardından müsabakanın oynanacağı Bandırma’ya hareket edecek. Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor'un 2 Bandırmaspor'un ise 4 puanı bulunuyor.

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