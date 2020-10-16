Karantinayı ihlal etti, drift yaparken yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinada olması gereken D.D., otomobiliyle drift yaparken bekçiler tarafından yakalandı. D.D.´ye karantina kuralını ihlal ettiği ve drift yaptığı gerekçesiyle 9 bin 291 lira ceza kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el koyuldu.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, Sazova Mahallesi´ndeki yeni Eskişehirspor Stadyumu'nun otoparkında otomobille drift yapıldığını tespit etti. Cep telefonu kamerasıyla drift anları kaydedilirken, polis ekiplerince 'şok' uygulama yapıldı. Drift yapan D.D., suçüstü yakalandı. Yapılan inceleme sonucu D.D.´nin, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gerektiği anlaşıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D.D.´ye, karantina sürecinde evinde olmadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira, otomobille drift yaptığı için ise 6 bin 141 lira olmak üzere toplam 9 bin 291 lira idari para cezası kesildi. D.D.´nin ehliyetine 2 ay süreyle el koyulurken, araç da 2 ay trafikten menedildi ve çekiciyle otoparka götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2020-10-16 10:11:47
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