Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelileri tespit etti. Mahkeme kararıyla daha önceden belirlenen adreslere baskın yapan polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 29,81 gram eroin, 251,8 gram esrar, 1,53 gram bonzai, 0,87 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 2 şüpheli ise işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2020-10-16 12:43:55
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