Evinde ölü bulunan yaşlı adamın mutfağından içki yapımında kullanılan malzemeler çıktı



Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de işçi emeklisi olan Çetin Kepçeler (56), yalnız kaldığı evinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Doktor kontrolünde ölümü şüpheli görülen Kepçeler´in mutfağında polis ekiplerince yapılan incelemede bidonla alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu. Kepçeler´in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği kaydedilirken, evde bulunan alkol ve diğer malzemeler incelemeye alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi´ndeki bir apartmanın 4´üncü katında oturan işçi emeklisi Çetin Kepçeler´den haber alamayan yakınları kontrole geldikleri evde yaşlı adamı hareketsiz olarak yatarken buldu. İhbar üzerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan incelemede Kepçeler´in hayatını kaybettiği tespit edildi. Belediye tabibi ise yaptığı incelemenin ardından ölümü şüpheli olarak görerek polise haber verdi. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde arama yaparken, mutfakta 5 litrelik bidon içerisinde alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Çetin Kepçeler´in cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Kepçeler´in kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazacağını belirtildi. Polis ekiplerince evde bulunan alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ise laboratuvar incelemesine alındı. Hayatını kaybeden işçi emeklisi Çetin Kepçeler´in 3 yıldır aynı evde yalnız kaldığı ve alkol bağımlısı olduğu öğrenildi. Sahte alkol şüphesiyle başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-10-16 12:47:55



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