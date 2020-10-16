Halk Market 6 yaşında Açıldığı günden günümüze kadar 2 milyon 366 bin 933 TL yardım yapıldı Başkan Kazım Kurt: “İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz”

Odunpazarı Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olan ve ‘Yoksullukla Mücadele Günü’ olan 17 Ekim 2015 tarihinde açılan sosyal yardım modeli ‘Halk Market’ 6 yaşında.

Açıldığı günden günümüze kadar 2 milyon 366 bin 933 TL yardım yaptı. Bin 667 ailenin yardımına koşan Halk Market, COVİD 19 salgınında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı sürdürdü. Dünya Yoksulluk Günü ile ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yoksulluğun temel sebebinin gelir dağılımındaki adaletsizliklerden kaynaklandığına dikkat çekti. Başkan Kurt, “İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi göndermek yerine, ihtiyaç duydukları ürünleri kendilerinin seçmesini sağladığı sosyal yardım modeli olan Halk Market, 6 yaşına girdi. Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği (SODEM) tarafından 2018 yılında yapılan yarışmada "En iyi Sosyal Proje" olarak seçilen Halk Market’te, belediyeye bağış olarak verilen gıda, temizlik, giyim ve yakacak maddelerini niteliklerine uygun koşullarda depolanarak, ihtiyaç sahiplerinin yararlanması sağlanıyor. İnsan onuruna yakışır bir sistem olan Halk Market bu güne kadar 2 milyon 366 bin 933 TL’lik yardım yapıldı. Halk Market’ten bugüne kadar bin 667 aile faydalandı. Odunpazarı Belediyesi’nin geliştirdiği ve Türkiye’ye örnek olan Halk Market’ten İhtiyaç sahibi vatandaşlar, verilen Halk Kart ile alışverişlerini yapabiliyor.

SALGIN DÖNEMİNDE HALKIN YANINDA

Koronavirüs salgını sürecinde bin 857 kişinin yararlandığı Halk Market’ten, bin 743 kişiye temizlik, dezenfektan ve kolonya yardımı yapıldı. 65 yaş üstü ve dezavantajı nedeni evden çıkmayacak durumda olan 240 kişinin de evine yardım götürüldü.

AÇLIK SINIRI 3 BİN LİRAYA DAYANDI!

17 Ekim’in Dünya Yoksullukla Mücadele Günü olduğunu söyleyen Başkan Kurt, bu günün aynı zamanda Odunpazarı Belediyesi’nin sosyal yardım modeli olan ‘Halk Market’in kuruluş günü de olduğunu vurguladı. Açıklamasında Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu’nun (Birleşik Kamuİş) açlık ve yoksulluk sınırı ile ilgili yaptığı açıklamaya da değinen Başkan Kurt, yaşanan yoksulluğun temel sebebinin gelir dağılımındaki adaletsizliklerden kaynaklandığını belirtti. Birleşik Kamu İş’in son bir yılda açlık sınırının ‘dört kişilik bir aile için yüzde 14,1 artarak 2 bin 949 liraya yükseldiğini’, ‘yoksulluk sınırının ise 10 bin 602 liraya çıktığını’ açıkladığına dikkat çeken Başkan Kurt, yurttaşların bankalara olan borcunun bu yılın ilk 9 ayında yüzde 36,5 oranında artarak 806 milyar liraya yükseldiğinin altını çizdi. Salgın nedeniyle gelir kaybına uğrayan, bu nedenle de borçlanmaları teşvik edilen yurttaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının arttığını kaydeden Başkan Kurt, Birleşik Kamuİş Konfederasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, yurttaşın borcu 1825 Eylül haftasında 4,9 milyar lira artarak 806,2 milyar liraya yükseldiğini de dikkat çekti.

EŞİT YURTTAŞ ESASLI DAĞILMASI GEREKEN KAYNAKLAR SADECE YANDAŞLARA AKMAKTA

Yoksulluğun temel sebebinin gelir dağılımındaki adaletsizliklerden kaynaklandığının altını çizen Başkan Kazım Kurt, “Başta fırsat eşitliği olmak üzere her türlü eşitliğin sağlandığı yurttaş temelli yaklaşım yoksullukla mücadelenin en temel faktörü olacaktır. Ülkemizdeki yoksulluğun en büyük nedenlerinden birisinin de yolsuzluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir taraf yolsuzluklar ile servetine servet katarken, eşit yurttaş esaslı dağılması gereken kaynaklar sadece yandaşlara akmakta, azınlık zengin olurken, büyük çoğunluk yoksulluğa mahrum bırakılmaktadır” diye konuştu.

BAŞKAN KURT’TAN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Odunpazarı Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Kurt, dayanışma çağrısı da yaptı. Halk Market’in “Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli” düsturu ile hareket ettiğine dikkat çeken Başkan Kurt, “Daha çok ihtiyaç sahibi hemşehrimizin yardımına koşabilmemiz için, duyarlı iş insanlarının, esnafımızın, hemşehrimizin Halk Market’e bağışta bulunmaları gerekiyor. Unutmayalım zor günler dayanışma ile omuz omuza vererek geçer” dedi.

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