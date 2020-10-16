Eskişehir'de bin 22 iş yeri denetlendi

Eskişehir'de Korona virüs salgını (Covid19) ile mücadele kapsamında “Sağlık İçin Hepimiz İçin” denetimlerinde toplam bin 22 iş yeri ve nokta denetlendi.

Eskişehir genelinde Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında güvenli mesafeyi korumak, maske kullanımı ve virüsün bulaşıcılığının etkisini azaltması amacıyla “Sağlık İçin Hepimiz İçin” denetimleri yapıldı. Bu kapsamda; 4 AVM, 147 berber/kuaför salonu, 4 bilardo salonu, 16 çay bahçesi, 18 dernek lokali, 1 hamam, 12 internet kafe, 139 kahvehane/kıraathane, 164 lokanta, 1 lunapark, 28 düğün/nikah yeri, 25 konaklama merkezi, 8 pazaryerinde, bin 131 pazar tezgahı, 34 park/bahçe ve piknik alanı, 1 tiyatro salonu, 8 spor salonu, 2 otogar, 63 ticari taksi, 61 toplu taşıma aracı, 68 şehirler arası toplu taşıma aracı, 82 market, 19 cami, 3 kültür merkezi, 25 tramvay seferi, 4 ganyan bayi, 1 halı saha, 7 kasap olmak üzere toplamda bin 22 işyeri/nokta kontrol edilmiş, 7 işyerinde genelge aykırılık tespit edildi.

Yaya devriyelerce 831 şahıs maske konusunda uyarıldı, maske takmayan 3 şahsa ise idari işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.