Markette çıkan yangın korkuttu, 6 kişi dumandan etkilendi



Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, bir markette çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, markette hasar oluştu.

Odunpazarı ilçesi Cumhuriyet Bulvarı´ndaki bir markette akşam saatlerinde yangın çıktı. İşletme sahibi Habip Erkılıç, dükkanda bulunan annesi ve kardeşini dışarı çıkardı. Yoğun dumanı görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri market içerisindeki alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Çevrede bulunan 6 kişi marketten çıkan yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 6 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Market sahibi Habip Erkılıç, yangının henüz neden çıktığını bilmediklerini ifade ederek, "Cana gelmedi, mala geldi. Önemli değil. Burada benim annem ve kardeşim vardı. Onlara bir şey olmamış. Geri kalan hiçbir şey önemli değil. Zararımız ışıklar yanınca belli olacak. İtfaiye raporu gelmediği için sebebini henüz bilmiyoruz. Arkadan elamanın bisikletinin zincirlerini sildiği ufak bir şişe gaz yağı vardı sadece. O mu diye düşündük ama ondan da çıkmamış. Annemlerin anlattığına göre dolabın üzerinden çıkmış yangın. Ama dolabın üstü ve dolap olduğu gibi duruyor. Arka taraftaki mallarımız gitti. Sadece burası kaldı" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ve itfaiye ekiplerinin soruşturması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-10-16 20:46:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.