Köy okulları rengârenk

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Hizmetleri birimi olan gençlik merkezleri, gönüllülük çalışmaları kapsamında köy okullarına giderek çeşitli aktiviteler yaptı.

Eskişehir gençlik merkezleri, köy okullarında gerçekleştirdiği etkinliklerde farklı alanlarda boyamalar yaparak okulları “renklendirdi.” Gönüllü gençler ve gençlik liderlerinin yaptığı etkinlikler kapsamında sınıfların duvarlarına çeşitli figürler çizildi. Okulların bahçesine seksek alanı oluşturuldu. Voleybol ve basketbol sahalarının çizgileri çizildi. Yapılan faaliyetlerle okulların çocuklar için daha eğlenceli bir yer haline gelmesi planlanıyor.

Eskişehir Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla “gönüllülük yılı” ilan edilmesiyle birlikte bu tür faaliyetlerin hız kazanacağı belirtildi.

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