Tepebaşı'nda online eğitim çalışması

Tepebaşı Belediyesi' nin “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Hazırlamaya Yönelik Kapasite Geliştirme” projesi kapsamındaki ilk eğitim çalışması online olarak gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi, BEBKA tarafından başarılı bulunarak destekten yararlanma hakkı kazanan “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Hazırlamaya Yönelik Kapasite Geliştirme” adlı projesi kapsamındaki ilk eğitim programı online olarak gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş’ın da katıldığı eğitimde; iklim değişikliği, kentler ve iklim değişikliği, kentler ve örgütlenme, başkanlar sözleşmesi süreçleri, paydaş analizi çalışması, sera gazı envanter hesaplama, Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmaları, başkanlar sözleşmesi şablonu, sera gazı azaltım eylemleri, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Hazırlama ile ilgili SWOT analizi çalışması ve akıllı şehirler ve idari örgütlenme örnekleri başlıkları ele alındı.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Hazırlamaya Yönelik Kapasite Geliştirme”

Proje ile iklim değişikliğine uyumun sağlanması, gerekli tedbirlerin alınması, bölgeşehir ölçeğinde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın hazırlanmasıyla ilgili belediyenin eğitim, danışmanlık alarak kapasite geliştirmesi amaçlanıyor. Ayrıca iklim değişikliğinin nedenleri ile etkileri, kentlerin risk ve kırılganlık değerlendirmesi, sera gazı envanteri hazırlanarak raporlanması ve eylem planının oluşturulması için belediye personeline iki adet eğitim verilmesi planlandı.

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