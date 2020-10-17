Karantinaya uymayan şahıs yakalandı

Bir hemşire daha 'Korona' kurbanı!

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

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Eskişehir'de Korona virüs nedeniyle karantina altına alınmasına rağmen tedbirlere uymayan bir şahıs, polis ekiplerince yakalandı ve hakkında yasal işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük mahallesinde yaşandı. Karantinaya alınan E.Ö. isimli şahıs, tedbirlere aykırı davranarak kurallara uymadı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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