12 bin TL değerinde eşya çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı

Eskişehir'de bir evden 12 bin lira değerinde eşya çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte meydana gelen ev ve iş yerinden hırsızlık olayları şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Sütlüce Mahallesi'ndeki bir evden 12 bin lira değerinde eşya çaldıkları öne sürülen şüpheli Yasin S. ile Güney A.'yı saklandıkları evde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Güney A.'nın daha önceden de 4 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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