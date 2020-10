Maske alırken bu konulara dikkat TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal: "İşporta tezgahlarında denenip geri bırakılan maskelerin satışı önlenmelidir" "Ucuz maske mi yoksa pahalı maske mi almalıyım düşüncesine kapılan çoğu tüketici tereddütte kalıyor" "TSE standartlarına uygun olmayan maskelerin satışına müsaade edilmemelidir"

Korona virüs (Covid19) sürecinde hayati derecede önemli olan maskelerin satış koşulları hakkında açıklama yapan Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, "TSE standartlarına uygun olmayan maskelerin satışına müsaade edilmemelidir. İşporta tezgahlarında isteyenlerin deneyip geri bırakabileceği maskelerin satışı önlenmelidir" dedi.

Korona virüsle mücadelede en etkili silahlardan biri olan maskeler, neredeyse her köşe başında satılıyor. Maske takmanın zorunlu ihtiyaç olmasıyla birlikte bazı fırsatçılar, tüketicinin bu ihtiyacını suistimal ediyor. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı tezgahlarda satılan maskelerin fiyatları da satıcıların inisiyatifine kalıyor.



"İşporta tezgahlarında denenip geri bırakılan maskelerin satışı önlenmelidir"

Konuyla ilgili konuşan TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, maske güvenliğinin can güvenliğine eşdeğer hale geldiğini söyledi. Bakal, "Farklı yerlerde çok farklı malzemeden üretilen ve üretildiği yer bile belli olmayan maskeler Covid19 bulaşma riskini arttırmaktadır. TSE standartlarına uygun olmayan maskelerin satışına müsaade edilmemelidir. İşporta tezgahlarında isteyenlerin deneyip geri bırakabileceği maskelerin satışı önlenmelidir. Tüketiciler güvenmedikleri yerlerden açıkta satılan maskeleri satın almamalıdır. Maske güvenliği tüketicilerin can güvenliğine eşdeğer hale gelmiştir" diye konuştu.



"Tüketici tereddütte kalıyor"

Maske fiyatlarındaki farkları değerlendiren Bakal, "Bu süreçte maske hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Pandeminin başlarında zor bulunan maskeler şu anda neredeyse her yerde satılıyor. Satılan yerlerde fiyat olarak büyük farklar göze çarpıyor. Kimi yerlerde maskenin adedi 1 liraya satılırken, kimi yerlerde de aynı özellikteki maske 2, hatta 3 liraya satılıyor. Aradaki fiyat farkları tüketiciyi düşündürüyor. Ucuz maske mi yoksa pahalı maske mi almalıyım düşüncesine kapılan çoğu tüketici tereddütte kalıyor. Yaptığımız araştırmaya göre maskeler eczanelerde 1 liraya satılmaktadır. Maske konusuyla ilgili makamlarca çalışmalar yapılmalı ve tüketicinin aklındaki soru işaretleri giderilmelidir. Bu hayati süreci fırsata çevirenler hakkında yasal işlemler yapılmalı" şeklinde konuştu.

