Bir can daha yuvaya kavuştu

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşmaları için faaliyetlerine devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bu yıl sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı 427’ye ulaştı.

2009 yılından bugüne yaklaşık 10 bin sokak hayvanını sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sahiplendirme çalışmalarına devam ediyor. 2020 yılında Eylül ayı sonu itibari ile merkez tarafından sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı 427’ye ulaştı.

Duyarlılık örneği gösteren son vatandaş ise Anıl Tekmen oldu. Tekmen, merkezden sahiplendiği yavru köpeği kucağına alırken hayvanseverlere de önemli mesajlar verdi. Sahiplendiği köpeğe gözü gibi bakacağını kaydeden Tekmen, “Hayvanları seven herkes evlerinde bakabilir. Önemli olansa hayvanların satın alınmaması. Bunun yerine barınaklarda ilgiye muhtaç sokak hayvanları sahiplenilmeli. Böylelikle bir hayvana sahip olmanın tadını yaşarken anlamlı bir işe de imza atmış olacaktır. Herkese satın almaları yerine sahiplenmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

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