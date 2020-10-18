Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal, Erasmus öğrencileri ile buluştu

Erasmus öğrenci hareketliliği ile Anadolu Üniversitesine gelen öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile buluştu.

Rektörlük Senato odasında gerçekleşen toplantıda Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci ve Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Doç. Dr. Bilge Kağan Özdemir yer aldı. Köklü eğitim tecrübesi ile Anadolu Üniversitesinin öğrencilerin akademik beklentilerini fazlasıyla karşılayacağını belirten Rektör Erdal, öğrenci hareketlilik programından yararlanarak Anadolu Üniversitesini tercih eden öğrencilere teşekkür etti. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim yöntemi ile devam edecek öğretim süreçleri hakkında öğrencilere bilgi veren Rektör Erdal, bu süreç içerisinde öğrencilerin sağlıklarına dikkat ederek uzaktan öğretim sürecini iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Öğrencilerle tek tek sohbet ederek beklenti ve görüşlerini dinleyen Rektör Erdal, üniversite olarak öğrencilerin başta eğitim hizmetleri olmak üzere her zaman yanında olduklarını ifade etti.

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