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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’de 'Asperger Sendromu' üzerine yazılan ilk bilimsel kitap yayınlandı

İHA

Türkiye’de 'Asperger Sendromu' üzerine yazılan ilk bilimsel kitap yayınlandı

Anadolu Üniversitesi akademisyenleri öncülüğünde Asperger Sendromunun özellikleri, sendromlu bireylerin yaşam boyu karşılaşabilecekleri durumlar ve çözüm önerileri üzerine Türkiye’de yazılmış ilk bilimsel kitap yayınlandı.
Editörlüğünü Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nden Doç. Dr. Nurgül Akmanoğlu’nun üstlendiği “Asperger Sendromu ve Otizm: Çocukluktan Yetişkinliğe” kitabı, Asperger sendromlu bireylerin yaşamlarını anlamak ve karşılaştıkları zorlukları aşmanın yollarını bulmak konusunda hem akademik çalışmalara katkı sunma hem de sendromlu bireylerin ailelerine yardımcı olma amacı taşıyor. Alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Doç. Dr. Akmanoğlu, kitabın Asperger sendromlu bireylerin yanı sıra otizmli bireylerin yaşamını da ele aldığına değinerek; “Alandaki deneyimlerimiz ve alanyazın bizlere Asperger sendromlu bireylerle otizmli bireylerin birçok özelliğinin örtüştüğünü ve yine birçok özellik bakımından bu iki grubu bir çizgi çizerek ayırt etmenin güç olduğunu göstermektedir. Bu nedenle bu kitap Asperger sendromlu bireylerin özellikleri ve yaşadıkları sorunlara odaklanmış gibi görünse de otizmli bireyleri de kapsamaktadır. Bu iki grubu ayıran temel nokta karakteristik özelliklerin görülme biçimindeki yoğunluktur. Bir başka ifadeyle otizm spektrum bozukluğunda yer alan tüm bireyler bazen aynı tanıyı almış olsalar da bu bireyler her özelliği farklı miktarda, farklı şekilde gösterebilmekte ya da hiç göstermeyebilmektedirler. Meslek yaşantım boyunca yaşadığım baskın izlenimlerimden biri de bu yetersizliklerin ne kadar az anlaşıldığıdır. Asperger sendromu ve otizme sahip olan bireylerin aileleri, onlarla iletişim halinde olan çevrelerindeki insanlar ve öğretmenleri için bu durumun tam olarak ne anlama geldiğini ve yaşadıkları zorlukların neler olduğunu çok az kişi anlayabiliyor.” ifadelerini kullandı.
“Akademinin ve alanın mutfağında yer alan geniş bir yazar ekibinin eseri”
Kitabın hazırlanma aşamasında sendromlu bireylerin ve ailelerin deneyimlerinden çokça faydalandıklarını aktaran Akmanoğlu, “Amerikan Psikiyatri Birliği tanı doğruluğunun bir birey için hazırlanacak olan tedavi planlamasının ilk adımı olduğunu vurgulamaktadır. Bu da bizlere yaşadığımız ya da müdahalede bulunacağımız bireyleri tanımanın, bu bireylerin hayatlarının her alanında yaşadıkları zorlukların neler olduğu ve bu zorluklara nasıl çözüm üretebileceğimizi bilmenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle hazırladığımız kitap, anne babaların ve uygulamacıların bu bireyleri anlamalarına yardımcı olmak ve onların sorunlarına pratik çözümler getirebilmelerini desteklemek amacıyla yazılmıştır. Bu kitap uzun soluklu ve yoğun bir çalışmanın ürünü olmasının yanı sıra hem akademinin hem de alanın mutfağında yer alan geniş bir yazar ekibinin eseridir. Yazar arkadaşlarım kaleme aldıkları her konunun alanyazında yer almasına özellikle özen göstermişlerdir. Öncelikle bu kitabın yazılma sürecinin başlamasında tetikleyici olan annebabalara ve bu kitap düşüncesini paylaştığımda tereddütsüz ve heyecanla beni destekleyen yazar arkadaşlarımın benim için çok önemli birer motivasyon kaynağı olduğunu eklemeliyim.” dedi.
Kitabın hazırlanmasında editör ve yazar olarak yer alan Doç. Dr. Nurgül Akmanoğlu’nun yanı sıra Araş. Gör. Esin Pektaş Karabekir, Uzman Mustafa Çağatay Yöndem, Araş. Gör. Dr. Erkan Kurnaz, Araş. Gör. Şerife Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Derya Genç Tosun, Öğr. Gör. Özge Çulhaoğlu, Uzman Müslüm Yıldız ve Uzman Deniz Ayşegül Söğüt bulunuyor.

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