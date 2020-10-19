Katil zanlısı koca, Aynur'u 8´i ölümcül darbe olmak üzere 21 kez bıçaklamış

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de, tartıştığı eşi Aynur Sülükoğlu´nu (47) 8´i ölümcül 21 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hicazi Sülükoğlu (63) hakkında `kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İfadelerinde eşinin kendisine saldırdığını öne süren Sülükoğlu, "Evin kapısına çıkıp üzerindeki kıyafeti açtı ve `Ben seni kahrından öldürmesini bilirim´ diye bağırdı. Daha sonra yerdeki bıçağı alıp bıçakladım. Elimi, yüzümü yıkayıp üzerimi değiştirdikten sonra polise haber verdim" dedi.
Olay, ağustos ayında, Sivrihisar ilçesine bağlı Yenice Mahallesi´nde meydana geldi. Hicazi Sülükoğlu, 2017 yılında evlendiği Aynur Sülükoğlu ile evlerinin bahçesinde tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, iddiaya göre, Hicazi Sülükoğlu, eşini 8´i ölümcül 21 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Sülükoğlu ardından polisi arayarak, `Evimin bahçesinde eşimi öldürdüm´ dedi. Eve gelen polis ekipleri, bahçede Aynur Sülükoğlu´nun cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Hicazi Sülükoğlu, eşinin kendisine keserle saldırdığını öne sürerek, cinayeti itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Sülükoğlu, çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürmek´ suçundan tutuklandı.
ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ HAZIRLATMIŞLAR
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca katil zanlısı Hicazi Sülükoğlu hakkındaki soruşturma tamamlanırken, hazırlanan iddianameyi Eskişehir 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. İddianamede Hicazi Sülükoğlu için `kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamede katil zanlısının ikinci, öldürülen Aynur Sülükoğlu´nun ise 5´inci evliliği olduğu bilgisine yer verildi. Ayrıca olaydan 1 hafta önce Sülükoğlu çiftinin arzuhalcide anlaşmalı boşanma protokolü hazırlattığı ancak Aynur Sülükoğlu´nun boşanma kararından vazgeçip, dilekçeyi yırttığı kaydedildi.
'SENİ KAHRINDAN ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ
Eşi Aynur Sülükoğlu´nun evlerinin bahçesinde elinde keser ile kendisine saldırdığını öne süren Hicazi Sülükoğlu, 2 yıl önce mide rahatsızlığı geçirdiğini ve bu nedenle cinsel birlikteliklerinin olmadığını söyleyerek, "Olay günü eşimle beraber semt pazarına giderek evin eksiklerini aldık. Eşim bahçede yemek hazırlarken `Bugün pazar dağılmadan kalabalıktan 2 tane koca bulacağım, seni kahrından öldüreceğim. Kahrından ölmezsen keserle senin kafanı dağıtır öldürürüm´ diyerek hakaret etti. Üzerime yürüdüğü sırada keseri elinden zorla düşürdüm. Evin kapısına çıkıp üzerindeki kıyafeti açtı ve `Ben seni kahrından öldürmesini bilirim´ diye bağırdı. Daha sonra yerde olan bıçağı alıp bıçakladım. Elimi, yüzümü yıkayıp, üzerimi değiştirdikten sonra polise haber verdim" dedi.
8´İ ÖLÜMCÜL 21 BIÇAK DARBESİ
Aynur Sülükoğlu´nun yapılan otopsisinde ise iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği, yüz, boyun, göğüs ve sırt bölgesinde 21 kesik olduğu belirlenirken, bunlardan 8´inin ölümcül yaralar olduğu tespit edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir / Sivrihisar Ali Naki ERDOĞAN
2020-10-19 11:55:13
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