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Yeşil Yol Projesi ile ilk tren Derince’ye doğru yola çıktı Eskişehir demiryolu ile limanlara bağlanıyor Karayoluna kıyasla daha düşük maliyet ve daha temiz bir taşımacılık yapılması hedefleniyor Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş; “Bugün itibariyle yapmış olduğumuz protokol, bizi körfezdeki limanlara bağlayacak” Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız; “Eskişehir ve bölgemizi limanlarla buluşturacak” TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı; “Eskişehir’den uğurladığımız ilk konteyner trenimizi, 23 vagon beyaz eşya yüküyle Çin’e gitmek üzere Derince’ye doğru uğurladık”

İHA

Yeşil Yol Projesi ile ilk tren Derince’ye doğru yola çıktı Eskişehir demiryolu ile limanlara bağlanıyor Karayoluna kıyasla daha düşük maliyet ve daha temiz bir taşımacılık yapılması hedefleniyor Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş; “Bugün itibariyle yapmış olduğumuz protokol, bizi körfezdeki limanlara bağlayacak” Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız; “Eskişehir ve bölgemizi limanlarla buluşturacak” TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı; “Eskişehir’den uğurladığımız ilk konteyner trenimizi, 23 vagon beyaz eşya yüküyle Çin’e gitmek üzere Derince’ye doğru uğurladık”

Eskişehir Sanayi Odası ve TCDD Taşımacılık A.Ş. liderliğinde, ESOABİGEM işbirliğinde hayata geçen proje ile Eskişehir’i limanlara bağlayacak ilk tren düzenlenen tören ile Derince’ye uğurlandı.
Eskişehir’i limanlara bağlayacak olan Yeşil Yol projesinin ilk adımı bugün atıldı. Eskişehir’ den uğurlanan ilk konteyner tren, 23 vagon beyaz eşya yüküyle Çin’ e gitmek üzere Derince’ ye doğru yola çıktı. İlk treni uğurlama töreni Hasanbey Lojistik Köyünde gerçekleşirken, törene; Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Yönetim Kurulu, Arkas Yönetim Kurulu ve sanayicilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Tören sonrası Eskişehir Sanayi Odası’nda yapılan protokol konuşmaların ardından, imza törenine geçildi. Proje kapsamında, karayoluna kıyasla daha düşük maliyet ve daha temiz bir taşımacılık yapılması hedeflenirken, karbon salınımı yüzde 60 ile yüzde 80 oranında azalacağı belirtiliyor.

“Bugün itibariyle yapmış olduğumuz protokol, bizi körfezdeki limanlara bağlayacak”
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, yapılan işin çok daha büyük bir konuma geleceğinin atını çizerek, “İhracatlarımızın önemli bir kısmını karayolu ile yapıyorduk. İnşallah bugünden sonra Eskişehir Sanayi Odası ve TCDD’nin ortak girişimiyle limanlara, konteyner ve tren taşımacılığıyla ulaşım gerçekleştireceğiz. Tabii ki bu işin birinci kısmıydı. Bugün itibariyle yapmış olduğumuz protokol, bizi Körfezdeki limanlara bağlayacak. Bu iş çok daha büyük bir konuma gelecek. Yakın zaman içerisinde buradan hem Mersin’e hem de diğer doğudaki Kazakistan’a kadar olan yollarda, Eskişehir Hasanbey Lojistik kentinden yük taşımacılığını gerçekleştiriyor olacağız. Eskişehir Sanayi Odası bildiğiniz gibi bir kamu niteliğinde bir kuruluştur. Bu konuyla ilgili olarak da biz devletimizin gücüne her zaman inanıyoruz. Bütün protokolleri devletimizin iş birliğiyle gerçekleştirme arzusu içerisindeyiz. Valimiz birkaç ay öncesinde bizlere yeni bir vizyon vermişti. Vali Bey, ‘Bundan sonra sadece Eskişehir’in ihtiyaçları değil. Bölgesel ihtiyaçları da göz önünde bulundurun’ dedi. Yeşil Yol Projesi bölgesel ihtiyaçları da karşılayabilme niteliğine sahip. Yakında bu bölgesel çalışmaları da valimize ileteceğiz. Mevcut durumu en iyi şekilde yerine getireceğiz” dedi.

“Eskişehir ve bölgemizi limanlarla buluşturacak”
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ise, projenin Eskişehir’i ve bölgeyi limanlarla buluşturacağını ifade ederek, “Yeşil Yol Projesi, Eskişehir sanayimizin limanlara taşınması olan bu güzel olay vesilesiyle bir arada bulunmak son derece memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Eskişehir ve bölgemizi limanlarla buluşturacak, dünyaya ve ulaşabileceği her yere bir anlamda Eskişehir’in havasını ulaştıracak proje bölgemize ufuk açacak. Öncelikle devletimize, bakanlığımıza, genel müdürlüğümüze bu güzelliği yaşattıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Eskişehir ve bölgemizin dünyaya açılmasını, çevreyle uyumlu bir şekilde uygulaması bizleri son derece memnun etti. Bölgemizin beklediği başka güzelliklerin de birbirini takip ederek Eskişehir’in yarınlara çok güzel taşınmasıdır” diye konuştu.

“İlk konteyner trenimiz, 23 vagon beyaz eşya yüküyle Çin’e gitmek üzere Derince’ ye doğru uğurladık”
TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı ise, ilk trenin Çin’e ulaşmak üzere Derince’ye doğru yola çıktığını söyleyerek, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinden yıllık 2.5 milyar dolar ihracat yapılmakta, halen tamamı karayolu denizyolu kombinasyonuyla gerçekleştirilen yıllık 100 bin konteynerlik uluslararası taşımanın ilk etapta yarısının demiryolu denizyolu kombinasyonuyla taşınması planlanmaktadır. İlerleyen yıllarda ise Eskişehir’in artan ihracat potansiyeli ile birlikte yıllık 100 bin konteyner demiryoluyla limanlara taşınması öngörülmektedir. İlke etapta haftada bir blok tren planlanmış olup takip eden aylarda bu haftanın üç günü düzenli blok tren olarak gerçekleştirilecektir. Sanayicilerimizin Hasanbey Lojistik Merkezi üzerinden yapacağı yurtiçi ve uluslararası taşımalara tarife avantajı sağlanacak, bu sayede dünyayla rekabet şansı artacaktır. Bugün Eskişehir’ den uğurladığımız ilk konteyner trenimiz, 23 vagon beyaz eşya yüküyle Çin’ e gitmek üzere Derince’ ye doğru uğurladık. Yolu açık olsun” diye belirtti.

"Eskişehir demiryolu bağlantısının olduğu tüm limanlara bağlanmış olacaktır"
Yazıcı, "Demiryolu sanayisinin yanında çok önemli bir üretim merkezi de olan Eskişehir’e Türkiye’nin en büyük lojistik merkezlerinden birisi inşa edilmiştir. Hasanbey Lojistik Merkezi; yurtiçi ve uluslararası yük taşımacılığı, dağıtımı, depolama, gümrükleme ve diğer hizmetlerin yapılabileceği toplam 540 bin metrekare alan üzerine kurulan Türkiye’nin en büyük lojistik merkezlerinden bir tanesidir. Eskişehir’ in sanayisine, ihracatçısına hizmet vermek üzere planlanmış olan Hasanbey Lojistik Merkezi; 90 bin metrekare konteyner stok ve elleçleme sahası, 80 bin metrekare lojistik operasyon alanı, 35 bin metrekare kapalı depo ve antrepo yapılmaya uygun alan, 4 bin metrekare yükleme boşaltma yolu ile aynı anda 150 vagon, 300 konteynerin yükleme boşaltmasına hizmet verebilmektedir. Bu kapasitesiyle yıllık 45 bin adet 40 feet konteyner, 90 bin adet 20 feet konteyner taşınabilmektedir. Diğer dökme yüklerle birlikte Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezi yıllık bir buçuk milyon ton yük taşıma kapasitesine sahiptir. Bu güne kadar kapasitesini yeterince kullanamadığımız lojistik merkezimiz sayesinde Eskişehir demiryolu bağlantısının olduğu tüm limanlara bağlanmış olacaktır. Hasanbey Lojistik Merkezi ve İzmit körfez limanları arasında düzenli tren seferleri gerçekleştirilerek, Eskişehir ve bölge sanayicilerine çevreci, düzenli, hızlı, ekonomik ve planlı konteyner taşımacılığı hizmeti verilecektir. Bu sayede ihraç eşya yüklü konteynerler İzmit körfez bölgesinde bulunan limanlar vasıtasıyla başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya tren ve gemi kombinasyonuyla taşınacaktır. dedi.

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