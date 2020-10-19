Eğitimde tanışan gönüllü itfaiyeci çift, gelinlik ve damatlıkla itfaiye merkezinde çekim yaptı



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi´nin gönüllü itfaiyecilik eğitimlerinde tanışan 26 yaşındaki Alperen Karakoç ve Melek Boyacı´nın arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Düğünlerini pandemi süreci nedeniyle ertelemek zorunda kalan çift, düğün öncesindeki fotoğraf çekimlerini ise İtfaiye Grup Amirliği´nde gelinlik ve damatlık giyerek yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi´nin geçen yıl açılan gönüllü itfaiyecilik eğitimlerine katılan AKUT Arama Kurtarma Derneği gönüllüsü Alperen Karakoç ile Dorlion Arama Kurtarma gönüllüsü Melek Boyacı eğitimler sırasında tanışarak sevgili oldu. Bir süre sonra ilişkileri aşka dönüşen Melek ve Alperen evlilik kararı aldı. Nişanlanan çift planladıkları düğünü ise pandemi süreci nedeniyle gerçekleştiremedi. Gönüllülük esasıyla yaptıkları arama kurtarma ve yangından korunma çalışmalarının yollarını birleştirdiğini belirten Alperen ve Melek, klasik düğün fotoğrafları yerine tanıştıkları yerde fotoğraf çekimi yaparak bu anı ölümsüzleştirmek istedi. İtfaiye Grup Amirliği´ndeki düğün fotoğrafları çekimlerinde yangın söndürme araçları kullanılırken, çekimlere itfaiye personeli de çifte eşlik etti.

Böylesine özel bir günde yanlarında olan itfaiye personeline teşekkür eden Alperen Karakoç, "Nişanlım ile 1 yıl önce belediyemizin açmış olduğu gönüllü itfaiyecilik eğitimlerinde tanıştık. Evlenme kararımızın ardından düğün fotoğraflarımızı klasik pozlardan ziyade ikimiz için de büyük öneme sahip İtfaiye Grup Amirliği´nde yapmak istedik. Belediyemiz de bu talebimizi kabul ederek bizlere gerçekten çok güzel bir ortam yarattı. Biz hem tanıştığımız günü hem de bu özel çekimi hiç unutmayacağız. Düğünümüz pandemi süreci nedeniyle ertelendi ama fotoğraf çekimini burada yaparak tanıştığımız yerleri de ölümsüzleştirdik" dedi.

Melek Boyacı da İtfaiye Amirliği´nde yapılan çekimlerin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Biz burada tanıştık ve aile kurmaya karar verdik. Bu nedenle klasik düğün fotoğraflarımız yerine itfaiyede fotoğraflarımızın olmasını istedik" diye konuştu. Pandemi süreci nedeniyle düğün yapmayan ve nikahlarını da ileri bir tarihe erteledi. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-10-19 15:19:30



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