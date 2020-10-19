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Eskişehir, demir yolu ile limanlara bağlandı

DHA

Eskişehir, demir yolu ile limanlara bağlandı


Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR Sanayi Odası (ESO) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. işbirliği ile hayata geçen 'Yeşil Yol' projesi kapsamında, Çin'e gönderilecek olan 23 vagonluk ilk konteyner treni, Hasanbey Lojistik Merkezi'nde düzenlenen programla Derince Limanı'na uğurlandı. 
ESO ve TCDD Taşımacılık A.Ş. işbirliği ile Eskişehir'i limanlara bağlacak 'Yeşil Yol' projesinin imza töreni ESO Toplantı Salonu'nda yapıldı. İmza töreni öncesinde, proje kapsamında Çin'e gönderilecek olan 23 vagonluk ilk konteyner treni, Hasanbey Lojistik Merkezi'nde düzenlenen törenle Derince Limanı'na uğurlandı. Törene; Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ile davetliler katıldı. 
'YILLIK 100 BİN KONTEYTER TAŞINMASI ÖNGÖRÜLÜYOR'
Törende konuşan TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezi'nin yıllık 1,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Yazıcı, ilerleyen yıllarda Eskişehir'in artan ihracat potansiyeli ile birlikte yıllık 100 bin konteynerin demiryoluyla limanlara taşınmasının öngörüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:
"Hasanbey Lojistik Merkezi; yurt içi ve uluslararası yük taşımacılığı, dağıtımı,  depolama, gümrükleme ve diğer hizmetlerin yapılabileceği toplam 540 bin metrekare alan üzerine kurulan Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden bir tanesidir. 90 bin metrekare konteyner stok ve elleçleme sahası, 80 bin metrekare lojistik operasyon alanı, 35 bin metrekare kapalı depo ve antrepo yapılmaya uygun alan, 4 bin metrekare yükleme boşaltma yolu ile aynı anda 150 vagon, 300 konteynerin yükleme boşaltmasına hizmet verebilmektedir. Bu kapasitesiyle yıllık 45 bin adet 40 feet konteyner, 90 bin adet 20 feet konteyner taşınabilmektedir. Diğer dökme yüklerle birlikte Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezi yıllık 1,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahiptir. Bu güne kadar kapasitesini yeterince kullanamadığımız lojistik merkezimiz sayesinde Eskişehir demiryolu bağlantısının olduğu tüm limanlara bağlanmış olacaktır. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nden yıllık 2.5 milyar dolar ihracat yapılmakta, halen tamamı karayolu-denizyolu kombinasyonuyla gerçekleştirilen yıllık 100 bin konteynerlik uluslararası taşımanın ilk etapta yarısının demiryolu-denizyolu kombinasyonuyla taşınması planlanmaktadır. İlerleyen yıllarda ise Eskişehir'in artan ihracat potansiyeli ile birlikte yıllık 100 bin konteyner demiryoluyla limanlara taşınması öngörülmektedir."
ESKİŞEHİR'DEN ORTA DOĞU, ORTA ASYA VE ÇİN'E ULAŞABİLECEK
Eskişehir'den yüklenen konteynerlerin trenle Ortadoğu, Orta Asya ve Çin'e ulaşabileceğini ifade eden Yazıcı, "İlk etapta haftada bir blok tren planlanmış olup takip eden aylarda bu haftanın 3 günü düzenli blok tren olarak gerçekleştirilecektir. Hasanbey Lojistik Merkezi ve İzmit körfez limanları arasında düzenli tren seferleri gerçekleştirilerek, Eskişehir ve bölge sanayicilerine çevreci, düzenli, hızlı, ekonomik ve planlı konteyner taşımacılığı hizmeti verilecektir. Bu sayede ihraç eşya yüklü konteynerler İzmit körfez bölgesinde bulunan limanlar vasıtasıyla başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya tren ve gemi kombinasyonuyla taşınacaktır. Sanayicilerimize zamanında ve kesintisiz konteyner temin edilebilmesi Hasanbey Lojistik Merkezi'nde konteyner parkı oluşturularak bir nevi kuru liman olarak da hizmet verilecektir. Aynı şekilde ithalat konteynerlerinin limanlardan blok konteyner trenleriyle Hasanbey Lojistik Merkezi'ne getirilerek buradan fabrikalara dağıtımları gerçekleştirilecektir. Ayrıca BTK Demiryolu Hattı üzerinden demiryolu taşımacılığı başlatılacak, bu sayede Eskişehir' den yüklenen konteynerler trenle Ortadoğu, Orta Asya ve Çin'e ulaşabilecektir" diye konuştu.
DHA-Ekonomi Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2020-10-19 15:53:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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