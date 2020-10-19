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Eskişehir AFAD’ın iki yeni projesi daha hibe almaya hak kazandı Özel gereksinimli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek, afet ve acil durumlar karşısında güvende olmalarını sağlamak amaçlanıyor

İHA

Eskişehir AFAD’ın iki yeni projesi daha hibe almaya hak kazandı Özel gereksinimli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek, afet ve acil durumlar karşısında güvende olmalarını sağlamak amaçlanıyor

Eskişehir Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD), “Öğreniyorum ve Sınırlarımı Aşıyorum” ve “Hayata Birlikte Tutunalım” projeleri, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe almaya hak kazandı.
AFAD'nın, engellilik ve afetler alanında hazırlamış olduğumuz AB Projeleri ile özel gereksinimli bireylerin hayatlarına dokunuşlar yaparak onların yaşam kalite standartlarını yükseltmek ve afet ve acil durumlar karşısında güvende olmaları için çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Avrupa Birliği Erasmus+2020 proje teklif çağrısına istinaden Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında hazırlanan “Öğreniyorum ve Sınırlarımı Aşıyorum” adlı projesi ile birlikte Otizmli ve Zihinsel Yetersizliği Bulunan Bireylerin afet ve acil durumlar karşısında doğru davranış şekillerini öğrenmelerine yönelik özel teknik ve metodoloji ile hazırlanan eğitim içerikleri dijital ortamda kullanıcılara sunulacak. Koordinatörlüğünü Eskişehir AFAD’ın yapacağı projede yerelde Osmangazi Üniversitesi, Yersis Analiz Modelleme Eğitim Danışmanlık Hiz.San.Tic.Ltd.Şti., Tohum Otizm Vakfı ve Türkiye Down Sendromu Derneği ile ulus ötesinde İtalya, Belçika ve Kuzey Makedonya’dan alanında uzman üniversite, kuruluş ve STK’ların ortaklığı ile çalışmalar başlayacak.
Eskişehir AFAD’ın "Hayata Birlikte Tutunalım” adlı projesi ile de SMA Tip1 gibi yaşamsal fonksiyonlarını tıbbi cihazlara bağlı olarak devam ettiren bireylere yönelik olarak afet ve acil durumlarda müdahale personellerince doğru müdahale ve tahliye yöntemlerinin belirlenmesi, yaşam alanlarının güvenli hale getirilmesi ile barınma standartlarının belirlenmesine yönelik üretilecek eğitim materyalleri yine dijital ortamda kullanıcılara sunulacak. Koordinatörlüğünü Eskişehir AFAD’ın yapacağı projede, yerelde Osmangazi Üniversitesi, SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği ile ulus ötesinde İspanya, Fransa ve Letonya’dan deneyimli STK ve kuruluşlar yer alacak.
Eskişehir AFAD’ın 2018 yılında tamamlanan görme, fiziksel ve işitme engelli bireylerin afetler öncesi sırası ve sonrasındaki doğru hareket tarzını öğretme içerikli hazırlamış olduğu “Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım” adlı Erasmus+ projesi Avrupa Komisyonu tarafından “İyi Uygulama Örneği” ve "Başarı hikayesine sahip proje" ödülü ile Türkiye Engelsiz Bilişim Platformunca "Engelsiz bilişim kamu hizmeti" alanında ödüle layık görülmüştü.
Afet ve acil durumlar ile göç hareketleri sonrasında oluşturulacak olan geçici barınma merkezlerinde hayatlarını sürdürmek zorunda kalan özel gereksinimli bireylerin kendi kendilerine yetebilecek düzeyde yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacak, evrensel erişilebilirlik ve güvenlik standartlarını içeren barınma çözümlerinin geliştirildiği Erasmus+ projesi olan “Erişebiliyorsam Güvendeyim” isimli proje ise 2020 yılı itibarı ile başarıyla tamamlanmıştı.
Afetlere ve acil durumlara karşı dirençli bir toplum oluşturmak ve özel gereksinimli bireylere pozitif ayrımcılık sunabilmek hedefinden yola çıkan Eskişehir AFAD, ulusal ve ulus ötesinde yaptığı ortak çalışma ve projeler ile yenilikçi, uygun teknik ve metodolojiler kullanılarak hazırlanan görsel ve dijital eğitim içerikleri hazırlamaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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