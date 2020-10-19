Farklı illerden av için Eskişehir’e gelen şüpheliler suçüstü yakalandı Jandarma ekipleri kaçak av için kente gelen 32 avcıya toplam 35 bin TL ceza uyguladı

Eskişehir’de, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından usulsüz ve kaçak avlanan avcılarla mücadele kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre; Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince av ve yaban hayatını korumak amacıyla usulsüz ve kaçak avlanan avcılar ile mücadele kapsamında uygulama yapıldı. Birçok kaçak avcının Kocaeli ve Sakarya illerinden Sivrihisar ilçesine geldiğinin tespit edilmesi üzerine bölgede yapılan kontrol ve denetimlerde, Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan 32 avcıya toplam 35 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına dair kanun kapsamında ise, 5 adet yarı otomatik, 1 adet tam otomatik av tüfeği ele geçirildi.

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