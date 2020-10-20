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Eskişehir´de 474 kilo kaçak tütün ele geçirildi

DHA

Eskişehir´de 474 kilo kaçak tütün ele geçirildi


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de polis ekiplerince baskın yapılan bir iş yerinde, 474 kilo kaçak tütün ile 14 bin adet kaçak sigara ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde kaçak sigara üretildiği bilgisi üzerine hareke geçti. Savcılık talimatıyla takibe alınan iş yerine baskın yapan ekipler, kompresörlü sigara sarma makinesi, 474 kilo kaçak tütün, 69 bin 200 adet filtreli boş sigara, 67 bin 500 adet sigara sarma kağıdı, 14 bin adet sarılmış sigara ele geçirdi. Olayla ilgili iş yerinde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-10-20 11:16:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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