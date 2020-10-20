Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polisleriyle birlikte kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Toplam 9 adrese eş zamanlı yapılan dron destekli operasyonda takibe alınan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramalarda 397,94 gram afyon sakızı, 143,63 gram metamfetamin, 37,89 gram bonzai, 36,70 gram esrar, 1,90 gram eroin, 19 sentetik hap, 14 ecstacy ve 2 hassas terazi ele geçirildi. 7 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2020-10-20 11:17:50



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