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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜKDES'ten dikey bahçelerin sökülmesine tepki

İHA

TÜKDES'ten dikey bahçelerin sökülmesine tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otoyol kenarlarında bulunan dikey bahçeleri sökme kararını değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, "Dikey bahçeler İstanbul'un akciğeridir, şehrin akciğerini sökmekten vazgeçin" dedi.
Açıklamasında İstanbul'da sökülen dikey bahçelerin yerini grafiti ve boyalı duvarların alacağını söyleyen TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, uygulamanın doğru olmadığını belirtti. Başkan Bakal, "İstanbul’da dikey bahçeleri kaldırılma kararı gündeme bomba gibi düştü. İstanbul’da dikey bahçeler sökülüp atılıyor. Bundan sonra dikey bahçelerin yerini grafiti ya da boyalı duvarlar alacak. Çevresel yönden dikey bahçeler, hava kirliliğinin en fazla olduğu yollarda oksijen kaynağıdır. Yol ortamının oksijen oranını daha fazla arttırarak hava kalitesini iyileştirir. Canlıların, börtü böceğin ve mikro organizmaların yaşam alanını oluşturur. Yeşilin ve canlı bitkilerin bulunduğu ortamlarda insanlar daha sakin, daha sağlıklı ve daha mutlu olduğu bilinen bir gerçektir. İklim değişikliğine olumlu katkılar sunar. Dolayısıyla dikey bahçelerin çok eski ve tarihte de çok önemli bir yeri vardır. Dikey bahçeler yerine grafitinin tercih edilmesi doğru bir uygulama olamaz. Çünkü grafiti bahçelerin sağladığı yararların hiç birini sağlamaz. Hatta çevre için zararlıdır. Çünkü boya, tehlikeli atıktır. İstanbul'un akciğerlerini sökmek için ürettiğiniz ekonomik gerekçeyi yeterli bulmuyoruz. Şöyle ki; dikey bahçelerin sökülmesinin, bahçelerin söküldüğü duvarların grafiti için hazırlanmasının, grafiti boyasının, grafiti sanatının uygulanmasının ve duvarların yenilenmesinin maliyeti işi astarı yüzünden pahalı hale getirecektir. Bitkiler kent ekosistemlerinin temel yapıtaşlarıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine açık çağrı da bulunuyoruz tüketicilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı dikkate alıp, İstanbul'un dikey bahçelerini, kentin akciğerlerini sökmeyi durdurun.

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