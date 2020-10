ESOGÜ’de AB projelerine bir yenisi daha eklendi

‘Havacılık ve Uzay Uygulamalarında Sürdürülebilir ve Çevre Dostu Mantar Kompozitleri Kullanımı için Eğitimsel Gelişim’ adlı proje ile “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı" tarafından desteklendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) Mekatronik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Gürgen’in yürütücülüğünü üstlendiği, MühendislikMimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden Arş.Gör.Dr. Mehmet Alper Sofuoğlu ve Doç.Dr. Melih Cemal Kuşhan’ın ise araştırma ekibinde yer aldığı “Educational Development for Sustainable and Ecofriendly Cork Composites in Aerospace Applications (Havacılık ve Uzay Uygulamalarında Sürdürülebilir ve Çevre Dostu Mantar Kompozitleri Kullanımı için Eğitimsel Gelişim)” adlı proje “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı" tarafından desteklenmeye değer görüldü. Ülkemizden yapılan 141 adet başvuru içinden 19 projenin desteklendiği süreçte, ESOGÜ en yüksek puanı alan ilk 5 üniversite içinde yer aldı. 269.045,00 Euro bütçe ile desteklenen ve yürütücülüğünü ESOGÜ’nün yapacağı havacılık ve uzay uygulamalarına yönelik bu projede, Portekiz, İspanya, Polonya ve Litvanya’dan birer üniversite ve yine Portekiz’den bir sanayi kuruluşu yer alıyor.

