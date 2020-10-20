Öğretmenlerin dijital becerileri SODİGEM seminerleriyle gelişiyor

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile öğretmenlerin dijital becerilerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen “Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik” konulu eğitim seminerleri çok sayıda öğretmenin katılımıyla devam ediyor

Her bir oturumu en az 200 öğretmenin katılımıyla gerçekleşen seminerleri bugüne kadar takip eden katılımcı sayısı toplamda 2 bini geçti. Öğretmenlerin uzaktan eğitim süreçlerini daha verimli kullanabilmeleri amaçlanıyor. Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerinin bilgi, birikim ve deneyimlerini öğretmenlerle paylaştığı eğitim seminerleriyle, öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecini daha etkin ve verimli kullanabilmeleri amaçlanıyor. Anadolu Üniversitesi SODİGEM tarafından verilen eğitim seminerleriyle öğretmenlerin uzaktan eğitim araçlarını kullanma becerilerini geliştirebilmeleri, dijital dünyada yer alan tehlikelerin farkına vararak bu tehlikelere karşı öğrencilerini bilinçlendirmeleri, etkin ve bilinçli sosyal medya kullanımı konusunda kendilerine ve çevrelerine olumlu katkı sağlayabilmeleri amaçlanıyor. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ve öğretmenlerin yoğun ilgisiyle karşılanan eğitim seminerlerinde işlenecek konu başlık ve içerikleri ise yine öğretmenlerin SODİGEM’e ilettiği talepler doğrultusunda uzmanlar tarafından belirleniyor. Anadolu Üniversitesi SODİGEM ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği kapsamında haftanın üç günü öğretmenlerle buluşturulan “Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik” konulu eğitim seminerlerinin 8.’si ise önümüzdeki günlerde düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.