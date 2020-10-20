Jandarmadan okul servis araçlarına özel denetim 168 okul servis aracı kontrol edildi, kurallara uymayan 5 sürücüye 3 bin 200 TL idari para cezası uygulandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğunlaştırılmış bir şekilde “Okul Servis Araçlarına” yönelik özel denetim faaliyetleri düzenledi.

Konuyla ilgili açıklamada, 20202021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvim çerçevesinde, kademeli olarak belirli sınıf seviyelerinde 12 Ekim 2020 Pazartesi günü başladığı belirtildi. Bu sebeple, çocukların huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla, 1316 Ekim 2020 tarihleri arasında yoğunlaştırılmış bir şekilde okul servis araçlarına” yönelik özel denetim faaliyetleri icra edildiği anlatılan açıklamada, “Okul servis güzergâhları dikkate alınarak, okul servis araçları seyir halinde iken veya okul bahçe/çevresinde park halinde bulunurken yapılan denetimlerde; Sağlık Bakanlığınca yapılan uyarı ve açıklamalarda göz önünde bulundurularak Pandemi kurallarına uygun temizlik, maske ve fiziki mesafe gibi temel kurallar titizlikle kontrol edilmiştir. Denetim faaliyetleri neticesinde; Jandarma sorumluluk alanında 168 okul servis aracı kontrol edilmiş, kurallara uymayan 5 sürücüye 3 bin 200 TL idari para cezası uygulanmıştır. Geleceğimiz olan okul çağındaki çocuklarımızın huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi ve taşımacılık faaliyetinin mevzuata uygun sürdürülmesi amacıyla, okul servis araçlarına yönelik denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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