Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı (2)

TUTUKLANDILAR
Eskişehir´de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen, 2´si kadın 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece `uyuşturucu ticareti yapmak'tan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2020-10-20 15:56:33
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