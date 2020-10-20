Türkiye’nin havacılık motorlarında lider şirketi TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), Türkiye’nin en çok ArGe harcaması yapan 9. şirketi oldu.

Turkishtime Dergisinin 2013 yılından bu yana düzenlediği “ARGE 250” araştırmasının, 2019 yılı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre; 2018 verileriyle “Türkiye’nin En Çok ArGe Harcaması Yapan Şirketleri” listesinde 12. sırada yer alan TEI, 2019 yılında gerçekleştirdiği ArGe harcamalarıyla 3 sıra birden yükselerek 9. sırada yer aldı.

ArGe yatırımlarının karşılıklarını, birer birer ürün haline getirdiği projeleriyle alan TEI; Türkiye’nin gücüne güç katmak ve havacılıkta dünyayla yarışmak için çıktığı bu yolda faaliyetlerine durmaksızın devam ediyor.

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