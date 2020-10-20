Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'de alkollü bir sürücü, araç kullanırken bayılınca kullandığı araç başka bir araca çarparak durabildi.

Olay Gökmen mahallesinde meydana geldi. Alkollü araç kullanan M.T. bayılınca park halinde bulunan başka bir araca çarparak durdu. Sürücü olay yerine çağrılan ambulans içerisinde kendine gelirken, park halindeki aracın sahibi olan İ.E, aracının zararının karşılanmasını istedi. Olayla ilgili sürücü hakkında 'Taksirle Yaralama Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma (Alkollü Araç Kullanmak, Hasarlı Trafik Kazası, Tehlikeli Araç Kullanmak)' suçlarından tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.