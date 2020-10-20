'Hayatına renk katmak için’ yangın çıkardı

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de boşatması istenilen kirada oturduğu evde yangın çıkartan kiracı ‘renksiz hayatına birazcık renk katmak istedim’ savunması yaptı.

Yeşiltepe mahallesinde yaşayan S.Ü. isimli vatandaş, şüpheli F.T. isimli şahsa evini kiraya verdi. Ev sahibi bir süre sonra sık sık komşulardan şikayet gelmesi üzerine kiracısından evi boşaltmasını istedi. Ancak kiracı F.T., eve boşaltmadığı gibi oturduğu evde yangın çıkardı. Şikayet üzerine kiracı, polise yaptığı açıklamada, ‘renksiz hayatına birazcık renk katmak' istediğini ve perdeleri yaktığını, çıkan yangını itfaiyenin söndürdüğünü anlattı. Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.