'Hayatına renk katmak için’ yangın çıkardı

Eskişehir’de boşatması istenilen kirada oturduğu evde yangın çıkartan kiracı ‘renksiz hayatına birazcık renk katmak istedim’ savunması yaptı.
Yeşiltepe mahallesinde yaşayan S.Ü. isimli vatandaş, şüpheli F.T. isimli şahsa evini kiraya verdi. Ev sahibi bir süre sonra sık sık komşulardan şikayet gelmesi üzerine kiracısından evi boşaltmasını istedi. Ancak kiracı F.T., eve boşaltmadığı gibi oturduğu evde yangın çıkardı. Şikayet üzerine kiracı, polise yaptığı açıklamada, ‘renksiz hayatına birazcık renk katmak' istediğini ve perdeleri yaktığını, çıkan yangını itfaiyenin söndürdüğünü anlattı. Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.