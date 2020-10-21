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Öğretmenler Karagöz ve Hacivat gölge oyunu eğitimi aldılar Karagöz ve Hacivat'ı yaşatmak için eşsiz bir projeye imza atıldı Öğretmenler bu kez Karagöz ve Hacivat’ın öğrencisi oldu

İHA

Öğretmenler Karagöz ve Hacivat gölge oyunu eğitimi aldılar Karagöz ve Hacivat'ı yaşatmak için eşsiz bir projeye imza atıldı Öğretmenler bu kez Karagöz ve Hacivat’ın öğrencisi oldu

Öğretmenlere yönelik Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ülke genelinde ilk kez hayata geçiren Geleneksel Türk Tiyatrosu Gölge Oyunu Oynatıcılığı Eğitimi Kursu’nun son gününde, Karagöz ve Hacivat gölge oyunu gösterisi sahnelendi.
  Gölge oyununu yaşatmak, Hacivat ve Karagöz gibi tarihi kişiliklerin unutulmasını önlemek ve derslerde öğretmen ile öğrenci arasındaki etkileşimi arttırmak amacıyla öğretmenlere ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü memurlarına eğitim verildi. Beş günlük eğitim için İstanbul’dan bir hayali üstadı getirildi ve eğitimin son gününde Eskişehir Öğretmenevi’nde, aralarında Eskişehir Vali Yardımcısı Alper Balcı’nın da yer aldığı izleyiciler için, çeşitli gölge oyunlarının sahnelendiği bir organizasyon düzenlendi. Gösteride öğretmenler, amatörce da olsa, eğitim sürecinde öğrendiklerini ortaya koyarak seyircilerden alkış aldı.

“Amacımız gölge oyununu ve tarihi şahsiyetleri yaşatmak”
  Bu eğitimin, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü’nün açmış olduğu bir eğitim olduğu ifade edildi. Gölge oyunuyla alakalı Türkiye’de ilk kez bu şekilde bir eğitim verildiği aktarılırken, bunun tarihi bir özellik taşıdığının altı çizildi. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt konu hakkında şu şekilde konuştu:
  “HacivatKaragöz gölge oyununu; Osmanlı’nın ilk dönemlerinden beri meydanlarda oynatılan, insanları eğlendiren bir sahne olarak tanımlayabiliriz. Şimdi bizim de Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ‘Meddah’ isminde bir tiyatro grubumuz var. Bu grubu oluşturanlar öğretmen arkadaşlarımız, okullarımızda, il ve ilçe milli eğitimlerde çalışan memurlarımızdır. Bu tiyatro grubunu kurmaktaki amacımız, öğrencilerimize yönelik bazı eserleri sahnelemek ve öğrencilerimizin eğitimine görsel olarak katkıda bulunmaktı. Şimdi ilk defa olan bir hizmet içi eğitim olduğu için bakanlığımızda bu konuda bir modüler sistem yok. Bakanlığımıza bu konuyu ilk açtığımızda Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürümüz Doç. Dr. Adnan Boyacı bu konuda bize destek oldu” 

  Eğitim için İstanbul’dan hayali üstadı getirildi 
Öğretmenlerin doğru ve kaliteli şekilde eğitim almalarının gerekliliğini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü, bunun için neler yaptıklarını anlattı. Bu eğitimler sayesinde öğretmenlerin derslerini daha verimli işleyebileceğine değinen Cırıt, “İstanbul’dan hayali üstadımızı getirdik, öğretmen arkadaşlarımıza ve tiyatro grubumuza bu eğitimi verdiler. Bu eğitimi verirken de bu kuklaların nasıl yapıldığını gösterdiler. Bunun yanında burada nasıl bir edebiyatla sahne alınacağını gösterdiler. Bu sayede bu tarihi günü hep beraber yaşadık. Tabii üzerimize düşen bir görev de bakanlık verdi. Dediler ki eğer bunu ilk defa siz yapıyorsanız, konunun modüler kitabını da siz hazırlayacaksınız. Yine burada gruptaki arkadaşlarımız bu modüler kitabı hazırlayacaklar. Ardından da inşallah Türkiye genelinde tüm öğretmen arkadaşlarımız hizmet içi eğitimlerde gölge oyunu eğitimi alabilecek. Bu da tamamen öğrencilerimizin eğitimi için kullanılacak. Şimdi çok amatör şekilde Karagöz ve Hacivat’ı biliyoruz ama öğretmen arkadaşlarımız bunların çizimi, kesimi gibi konuların hepsini öğrencilerimize öğretecekler. Burada öğretmenlerin aldıkları bu eğitim, derslerde sınıf içerisinde bu oyunların canlandırmasını sağlayabilir. Bu çok büyük bir etkinlik aslında. Bu etkinliğin öğrencilerimize kadar inmesi, bu tarihi sahnenin babadan oğula yavaş yavaş geçmesi, geleceğe taşınması bizim için önemliydi. Bizim amacımız gölge oyununu, Karagöz ve Hacivat gibi tarihi şahsiyetleri yaşatmak” dedi.

  Öğretmenler hem kukla yapmayı hem de oynatmayı öğrendi
  Bu eğitim için İstanbul’dan hayali üstadı getirilirken, öğretmenlerin pek çoğunun ilk kez böyle bir eğitim aldığı belirtildi. Buna rağmen eğitimlerin oldukça verimli geçtiği aktarılırken, herkesin oldukça özverili bir şekilde işine odaklandığı ifade edildi. İstanbul’dan kalkıp Eskişehir’e eğitim vermeye gelen 'Hayali üstadı' lakaplı Emin Şenyer, “Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü özel öğretmenimiz vasıtasıyla bana ulaştılar. Özellikle öğretmenlerin bu Karagöz sanatında hem kukla yapımı hem de oynatımı konusunda eğitim vermemi istediler. Çünkü onlar öğrenecekler ve okullarına gittiklerinde öğrencilerine aktaracaklar. Beş günlük bir çalışma yaptık ve son derece başarılı oldu. İşte son gün de bugündü. Hem öğretmen arkadaşlarımız kendi adlarına hazırladıkları bir gösteriyi yaptılar hem de ben profesyonel bir gösteri yaptım. Ekip içerisinde bir kişi hariç hiç kimsenin Karagöz ile ilgili bir geçmişi veya bilgisi yoktu ama şimdi hepsi de KaragözHacivat figürlerini yapabilecek ve sınıflarında amatörce de olsa oynatabilecek seviyeye geldiler. Hepsi son derece mutlu. Mesela fen bilgisi, Türkçe, beden eğitimi gibi pek çok dersin öğretmenleri; bunu derslerinde nasıl kullanabileceklerinin arayışı içerisinde. Bu son derece umut verici bir şey” şeklinde konuştu.
  Düzenlenen gösteriden sonra; eğitime katılan öğretmenlere katılım belgesi takdim edildi.

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