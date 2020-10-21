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Vatan görevi için Türkiye’den Karadağ’a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu

İHA

Vatan görevi için Türkiye’den Karadağ’a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden mezun olan ve AzerbaycanErmenistan arasında devam eden Dağlık Karadağ savaşında Azerbaycan cephesine katılan Murat Mamedov şehit düşerken, Eskişehir’de okuduğu üniversitedeki kaydını dondurarak Azerbaycan ordusuna katılan Emin Şahbazlı ise ağır yaralanarak gazi oldu.
Dağlık Karabağ savaşındaki çatışmalar yirmi beşinci gününe girdi. Azerbaycan kendi topraklarını geri almak için bu yana kadar onlarca şehit verirken, bir o kadar da gazi oldu. Şehit ve gaziler listesinde Türkiye’den mezun olan ve hala eğitimini Türkiye’de devam eden öğrenciler de yerini aldı. Savaşta, vatan için gönüllü olarak Azerbaycan ordusunun cephesine katılan ve 2017 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı’ndan mezun olan Murat Mamedov geçtiğimiz hafta Hadrut kasabasını düşman işgalinden kurtarırken şehit düştü. Mezuniyetten sonra Bakü'de yaşayan ve bekar olan şehit Mamedov’un şehit düşmesi hem Türkiye hem de Azerbaycan halkın gurur kaynağı oldu.
Diğer yandan, Eskişehir Teknik Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine yüksek lisans yapan Emin Şahbazlı, üniversite kaydını dondurarak vatan görevini yerine getirmek için Ağdere cephesinde katıldığı savaşta kol, bacak, köprücük kemiği ve dudağından şarapnel yarası alarak gazi oldu. Halen vücudunda çıkarılamayan şarapnel parçaları olduğundan hareket etmekte zorluk çeken gazi Şahbazlı, hastanede tedavi görüyor.
Öte yandan, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Bölümü mezunu Toğrul Hasanzade ve Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu Murad Zakirli'nin de gönüllü olarak cephede savaşmakta olduklarını öğrenildi.

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