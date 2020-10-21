Tepebaşı'ndaki metruk ve riskli binaların yıkımı sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı sınırları içinde bulunan metruk ve riskli binaların yıkımını sürdürüyor.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan metruk ve riskli bina ile enkazların; zararlı ve yasa dışı amaçlarla kullanılmasını engellemek amacıyla yıkım işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda bölge genelindeki metruk ve riskli bina yıkım işlemleri sürüyor. Ekipler son olarak, Fevzi Çakmak Mahallesi Balcı, Kadirler, Karakol, Asmalı, Eryiğit, Talihli, Tuzlu ve Altınay Sokak ile Tunalı Mahallesi Merttürk ve Uçar sokaklarda bulunan metruk binaların yıkım işlemini gerçekleştirdi. Belediye yetkilileri de güvenlik önlemleri eşliğinde yıkılan metruk binalar hakkında çalışmaların devam edeceğini belirterek, vatandaşların metruk binalarla ilgili ihbar, görüş ve öneriler için 444 44 26 numaralı Mavi Masa’ya ulaşabileceklerini belirtti.

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