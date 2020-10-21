'Koronavirüse karşı ellerle ağız ve burna dokunulmamalı'



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Neşe Çelik, koronavirüs ile mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatarak, "Maske, ağız ve burundan çıkan damlacıkların yayılmasında önemli bariyerdir. Ancak maske olmadığı zamanlarda özellikle ellerimizle ağız ve burna yapılan temas, çevreden alınan mikroorganizmayı vücudunuza taşıyabileceği gibi sizde olan mikroorganizmayı da çevreye taşıyabilir. Yapmamız gereken ellerimizle ağız ve burna dokunmamaktır" dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Neşe Çelik, koronavirüsün ağız ve burundan çıkan damlacıklar yoluyla bulaştığını vurguladı. Öksürürken, hapşırırken, konuşurken veya nefes alıp verirken, ağız ve burundan gözle görülmeyen damlacıkların ortama yayıldığını anlatan Dr. Çelik; maskenin, damlacık yayılmasında önemli bariyer olduğunu kaydetti.

Maske olmadığı zamanlarda özellikle ellerin ağız ve burna temasının koronavirüsü yaydığına dikkat çeken Dr. Neşe Çelik, "Çevreden alınan mikroorganizmayı vücudunuza taşıyabileceği gibi sizde olan mikroorganizmayı da çevreye taşıyabilir. Bunun için yapmamız gereken ellerimizle ağız ve burna dokunmamaktır. Bir diğer yapmamız gereken ise ellerimizi sık sık yıkayarak farkında olmadan ağız ve burnumuza dokunduğumuzda mikroorganizmayı vücudumuza taşımamaktır. El yıkamaya başlamadan önce musluğu açıp ellerimizi önce ıslatıp sonra sıvı sabunu almalıyız. Ancak ellerinize oranla açmış olduğunuz musluk başı kirlidir. Bu nedenle tek kullanımlık havluyu alıp ellerinizi kurulayın ve elinizle dokunmadan kullandığınız havlu ile musluğu kapatın. Bunu uygulamak ev ortamında mümkün olmayabilir ancak toplu kullanılan lavabo ve tuvaletlerde mutlaka buna özen gösterin. Ellerinizi yıkadıktan sonra ortak kullanılan alanlardaki lamba açmakapama düğmelerine, kapı kollarına, çöp kovası kapaklarına dokunmamaya özen gösterin. Bunun için bir kağıt havlu ya da peçete kullanabilirsiniz" dedi.

`ELDİVEN KULLANMAK EL YIKAMANIN YERİNİ TUTMAZ´

Dr. Neşe Çelik, eldivenlerin bilinçsizce kullanımının, bulaşı artırdığını söyledi. Eldiven kullanmanın, el yıkamanın yerini tutmayacağını ve dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Çelik, "Eldivenle dokunduğunuz yüzeyler ve sonrasında eldivenle kendinize dokunmanız hastalık bulaşının devam etmesini sağlar. Eldiven kullanmak yerine el yıkamayı tercih edin. Ellerinizi sık sık ve doğru bir şekilde en az 20 saniye olacak şekilde yıkayın ve eldivenli ya da eldivensiz ellerinizle ağzınıza, burnunuza dokunmayın. Ellerinizi sık sık ve doğru yıkamak sizleri sadece Covid-19 hastalığından değil pek çok hastalıktan korur" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Eskişehir

2020-10-21 15:46:48



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