Eskişehir Barbaros İlkokulu'na; Eskişehir Milli Eğitim İl Müdürü Hakan Cırıt’ın onayı ve imzası ile ‘Okulum Temiz Belgesi’ takdim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü’ çerçevesinde; MEB Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi tarafından uygun şartları taşıyan Eskişehir Barbaros İlkokulu’na verilen, 'Okulum Temiz Belgesi', Eskişehir Milli Eğitim İl Müdürü Hakan Cırıt’ın onayı ve imzasıyla, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tülay Gündoğan tarafından Eskişehir Barbaros İlkokulu Müdürü Kenan Demirel makamında ziyaret edilerek takdim edildi.

Eskişehir Barbaros İlkokulu Müdürü Kenan Demirel, ‘’Belgenin alınmasında emeği geçen Müdür Yardımcıları Gamze Yalçın, Fatma Sezen Taşdemir’e, son derece hassas çalışan denetleme ekibine, okula gelerek katkı yapan tüm öğretmenlerimize ve ciddi bir özveriyle çalışan personelimize çok teşekkür ederiz’’ dedi.

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