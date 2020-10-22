BİK Müdürü Aşkın'dan İletişim Fakültesi Dekanı Eroğlu'na ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Eskişehir Şube Müdürü Arda Aşkın, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu’ nu ziyaret etti.

İletişim fakülteleri ile yerel medyanın paydaş kuruluşlar olduğunu belirten Aşkın, mezun olan gazeteci adaylarının istihdam edilebilmesi için Basın İlan Kurumunun gazetelerin asgari kadrolarında yapısal değişiklikler yaptığını ifade etti. Buna rağmen İletişim Fakültelerinin sayısı ile basın çalışanlarının istihdam sahası arasında pozitif bir denge bulunmadığını ve mezunların birçoğunun sektörde iş bulamadığını belirten Aşkın, Basın İlan Kurumu’nun İletişim Fakültesi mezunlarına fazlaca istihdam sağladığını da ifade etti. Arda Aşkın, bunun yanında yerel medyada da ne kadar fazla iletişim mezunu yer alabilirse, içerik, tiraj ve okur kazanamama gibi sorunların çözümüne o kadar katkı saylayacağını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eroğlu, Basın İlan Kurumu ile daha önce bir araya çok gelinemediğini bu sebeple bu ziyaretin önemli olduğunu vurguladı. Aşkın’ın bahsettiği basın sektörü için planlanan projelerin faydalı olacağını ve fakülte olarak severek katkı sunacaklarını da belirtti.

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