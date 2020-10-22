Sahte altın bozdurmak isterken yakalandı

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Eskişehir’de bir kuyumcuda sahte çeyrek altın bozdurmak istediği iddia edilen kadın, işyeri sahibinin durumu fark edip polise bildirmesi üzerine yakalandı.

Arifiye mahallesinde bulunan bir kuyumcuya gelen şüpheli B.C. isimli kadın, 4 adet çeyrek altın bozdurmak istedi. Dolandırıcılığı fark eden kuyumcu F.B. durumu polise bildirdi. Polis tarafından yakalanan kadın, altınların sahte olduğunu bilmediğini belirtirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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