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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tepebaşı'nda yeni dönem yetişkin kurs kayıtları devam ediyor

İHA

Tepebaşı'nda yeni dönem yetişkin kurs kayıtları devam ediyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Yunus Emre Spor Tesisleri’nde düzenlenecek yeni dönem yetişkin kursları için kayıtlar sürüyor.
Kurslar, Korona virüs önlemleri eşliğinde gerçekleştirilecek. Hizmete girdiği günden bu yana Eskişehirlilerin ilgi odağı haline gelen Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek eğitimler kapsamında; yetişkinlere yönelik pilates, aerobik, egzersiz (workout dance) ve yoga kursları düzenlenecek. Tepebaşı Belediyesinden yapılan açıklamada kurslara katılmak isteyen vatandaşların 1 adet kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf ile kayıt başvurusu yapabileceklerini belirtildi.
Öte yandan kayıtların tamamlanmasının ardından başlayacak kurslar için Korona virüs tedbirleri de titizlikle uygulanacak. Kurs esnasında her 6 metrekarede bir kursiyer olacak şekilde sosyal mesafe sağlanacak. Ayrıca derslerden önce ve sonra ateş ölçümü yapılacak ve spor malzemeleri ile soyunma odaları da her ders sonunda dezenfekte edilecek. Kurslara katılacak vatandaşlardan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu da istenecek.
Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen kurslar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (535) 490 82 71 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecekleri aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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