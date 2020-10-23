Çocuklar çikolata ve maske ile sevindirildi

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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde Türk Kızılay’ı Seyitgazi Şubesi tarafından çocuklara çikolata ve maske dağıtıldı.

Korona virüsü (Covit19) tedbirleri kapsamında Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde bulunan Kırka Atatürk İlkokulunda Kızılay gönüllüleri tarafından dağıtılan maske ve çikolataları alan minikler, hep bir ağızdan Türk Kızılay’ına teşekkür ettiler.

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