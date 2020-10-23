Social Media Awards Turkey 2020’de Anadolu Üniversitesi gümüş ödül kazandı

Sosyal medya sektörünün liderlerinin bir araya geldiği ve Türkiye’nin en büyük sosyal medya ödüllerinden olan ‘Social Media Awards Turkey 2020’de Anadolu Üniversitesi ödül kazandı.

BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliği ile düzenlenen, sosyal medyaya damgasını vuran marka, ajans, proje ve kişilerin belirlendiği Social Media Awards Turkey 2020 ödülleri, 21 Ekim Çarşamba günü açıklandı. 50'den fazla farklı sektörde, 48 binden fazla sosyal medya hesabının performansının ölçümlendiği yarışmada Anadolu Üniversitesi “Eğitim” kategorisinin “Üniversiteler” alt sektöründe gümüş ödül almaya hak kazandı.

Tüm hesaplar ve sayfalar için takipçi sayısından paylaşımlara, etiket kullanımından etkileşime birçok farklı kritere dayalı veri analizi yapılarak listelerin oluşturulduğu değerlendirmelerde, başarılı hesaplar hem rakamsal verilere, hem de sektör önderlerinin fikirlerine göre belirleniyor.

Veri Analitiği Ödülleri için, markaların sosyal medyada gösterdikleri performans, tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlanan SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre değerlendirilen Anadolu Üniversitesi, bu yıl 4.’sü düzenlenen Social Media Awards 2020’de Üniversiteler kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

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