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Nepalli öğrencinin uçak bileti iptal mağduriyeti Aradan aylar geçmesine rağmen pandemi dolayısı ile iptal ettirdiği uçak biletin parasını alamadı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Nepalli Imtaz Dewan; "Okumak için binlerce kilometre uzaktan Türkiye’ye geldim, ülkeme dönmek için arkadaşlarımdan borç alarak satın aldığım biletin parasını alamıyorum" Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Nihat Demir; "Turizm acentesi yaklaşık 4 ay geçtiği halde öğrencinin parasını ödemiyor." "TÜRSAB yetkilisinden genel olarak uçak şirketlerinin bilet ücretlerini çok kısa sürede firmalara iade ettiğini öğrendim" Turizm acentesi yetkilisi; "“Hala yasal sürecin içindeyiz”

İHA

Nepalli öğrencinin uçak bileti iptal mağduriyeti Aradan aylar geçmesine rağmen pandemi dolayısı ile iptal ettirdiği uçak biletin parasını alamadı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Nepalli Imtaz Dewan; "Okumak için binlerce kilometre uzaktan Türkiye’ye geldim, ülkeme dönmek için arkadaşlarımdan borç alarak satın aldığım biletin parasını alamıyorum" Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Nihat Demir; "Turizm acentesi yaklaşık 4 ay geçtiği halde öğrencinin parasını ödemiyor." "TÜRSAB yetkilisinden genel olarak uçak şirketlerinin bilet ücretlerini çok kısa sürede firmalara iade ettiğini öğrendim" Turizm acentesi yetkilisi; "“Hala yasal sürecin içindeyiz”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde eğitim gören ve ülkesine gitmek için 30 Haziran 2020 tarihinde aldığı uçak biletini, pandemi nedeniyle Temmuz ayının ilk haftasında iptal ettirmesine ve aradan yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen parasının iade edilmediği belirten Nepalli Imtaz Dewan sürekli oyalandığı iddia etti.
Okumak için binlerce kilometre uzaktan Türkiye’ye gelen Nepalli Imtaz Dewan, ülkesine gitmek için arkadaşlardan borç alarak satın aldığı 3 bin 60 liralık uçak biletinin daha sonra iptal edildiği halde, aradan aylar geçmesine rağmen parayı geri alamadı. İmtaz Dewan, yaz döneminde Nepal’de yaşayan ailesinin yanına gitmek için 30 Haziranda Eskişehir'deki bir turizm acentesinden 17 Eylül tarihinde Katar aktarmalı İstanbul Katmandu uçak bileti satın aldı. Ancak Imtaz, 2 Temmuz aldığı bir mesajda salgın nedeniyle uçuş tarihinde değişiklik yapıldığını öğrendi. Imtaz, biletini iptal etmek için hemen aracı firmaya koştu. Aracı firması Imtaz’a iptal etmek yerine bileti askıya alınmasını önerdi. Ancak Imtaz biletini iptal ettirdi ve para iadesi için talepte bulundu. Aracı firma ilk olarak 70 gün ve daha sonra 90 gün sonra para iadesi edileceği belirtilirken, Imtaz’ın iddialarına göre aradan 112 gün geçmesine rağmen hala parasını alamadı. Öte yandan yapılan araştırmada, ilgili uçak firmasının, bilet ücretini aracı firmaya iptalden çok kısa bir sürede ödediği öğrenildi. Bu durumda hala oyalanan Imtaz, zar zor toparladığı paranın geri ödenmesi için yetkililerden yardım istiyor.

Konu ile ilgili konuşan Imtaz Dewan, “Ben Türkiye’deyken 30 Haziranda Nepal’e gelmek için bilet almıştım. Qatar Airways’tan aldığım biletin toplam ücreti 3 bin 60 liraydı. Çarşıda bulunan bir firmadan bu bileti almıştım. Ancak 3 gün sonra 2 Temmuzda bilette bir değişiklik olduğu öğrendim. Ondan sonrada ben aracı firmaya gittim, biletimi iptal etmek istedim. Aracı firma bana biletimi askıya almamı önerdi, ancak uçaklar bir daha eylül ayında başlayacağı da belirtmişti. Bu zamanda üniversite eğitiminin yüz yüze veya online olacağı konusunda bir kesin kararı yoktu ve ben de bu nedenle doğrudan iptal etmek istedim. Çünkü yüz yüze eğitim başlarsa Eylül ayında ben Nepal’e gelemezdim. Şirketten paramın iadesini istedim. Onlar bana, 70 gün sonra yani 13 Eylülde para vereceğini söylemişti. Beni 70 gün beklettiler. Ben de durumu kabul ettim. 70 gün bekledikten sonra 13 Eylülde gittim oraya. Onlar o günde da para vermediler ve daha beklememi istedi. Bu kez iadesi için 90 güne kadar beklememi gerektiği belirtti. Ben beklerken uzaktan eğitimi kararı geldi. Sonra 3 Ekim tarihinde başka bir bilet alarak Nepal’e geldim. Daha sonra ben para için onları Nepal’den aradım. Birkaç gün telefonuma cevap verdiler. Mesajlaşma uygulamasından da yazdım, ilk bir kaç gün cevap verdiler, sürekli 'Cuma, cumartesi, pazartesi vereceğiz' diyerek sürekli ötelediler. Böylelikle Ekim ayının sonuna geldik. Beni bir buçuk ay daha fazla beklettiler. Hala paramı geri alamadım. Beni sürekli uçak firmasının para ödenmediği belirterek beklettiler. Ancak Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) Başkanı Nihat Demir sıkıntımı anlatınca konuyu inceledi. Uçak firmaların parayı kısa sürede aracı firmaya ödediğini belirtmiş” şeklinde mağduriyetini dile getirdi.

3 arkadaştan borç alarak bilet aldı
Satın aldığı biletin parasını toplamak için 3 arkadaştan borç aldığı belirten Imtaz, “Ben Türkiye’de öğrenci olarak kalıyorum. Türkiye’den Nepal’e kadar bir uçak biletin parasını toparlamak için biz yıllardır verildiği burslardan az az keserek toparlıyoruz. Bazen o da yetmiyor, arkadaşlardan borç alıyoruz. Ben arkadaşlarımdan borç alarak bu bileti aldım. Onlara da geri ödemek zorundayım. Ancak firma '5 gün sonra’, 'bir hafta sonra' diye diye sürekli oyalıyor. Dediğim gibi araştırmada uçak firmasının parayı geri ödediği öğrendim, ama onlar bana para vermiyor. Ben bu konuda mağdurum. Konu ile ilgili yetkililerelerken yardım istiyorum” diyerek durumunu anlattı.

Firma parayı ödediği öğrenildi
Nepalli öğrencinin mağduriyetini dinleyen Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) Başkanı, Nihat Demir, konu hakkında yaptığı incelemeyi anlattı. Nihat Demir, “Nepalli öğrencimiz 30 Haziran tarihinde Eskişehir’de bir turizm acentesinden uçak bileti alıyor. Pandemi nedeniyle uçuş iptal ediliyor. Ama aradan yaklaşık 4 ay geçtiği halde firma öğrencinin parasını ödemiyor. Halbuki konu ile ilgili bir Türkiye Seyahat Acantaları Birliği (TÜRSAB) yetkilisinden genel olarak uçak şirketlerinin bilet ücretlerini çok kısa sürede firmalara iade ettiğini öğrendim. Ayrıca Ziraat Bankasının bu firmalara bilet paralarını ödeyebilmeleri için uygun şartlarda kredi verdiğini de öğrendim. Ancak öğrencinin bilet aldığı firma paranın henüz hesaplarına iade olmadığını iddia ediyor. Öğrencimiz de aylardır bunun mağduriyeti yaşıyor. Bu konuyu gerek TÜRSAB gerek Kültür ve Turizm Bakanlığımızın incelenmesi ve öğrencinin mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Aracı firması: “Hala yasal sürecin içindeyiz”
Bu arada bileti satan turizm acentesi yetkilisi, para iadesi konusunda hala yasal süreci olan 90 günün devam ettiğini belirtti. Aracı firma yetkilisi, “Imtaz bilet iptali için geldiği zaman biz kendisine askıya almasını önerdik. Ancak onu yapmadı. Bize 20 Temmuzda geldi ve biletini 20 Temmuzda iptal etti. Bakanlık tarafından belirtilen iade süreci 7090 gün arasındadır. Bu nedenle hala yasal sürecin içerisindeyiz. Para birkaç güne hesaba girecektir” dedi.
Öğrencinin telefonunu açmama konusunda da bilgi veren yetkili, “Biz Whatsapp’tan sürekli görüşüyoruz. Telefon açmama gibi bir durum söz konusu değildir. Ayrıca para bana gelmeyecek. Bir aracı olarak bilet aldığımız firma kendisinin bize verdiği hesaba yatırılacak” diye belirtti.

İmtaz iddialara cevap verdi
Bu açıklamayı değerlendiren Imtaz, "Aracı firmanın iddiasına göre biletimi 20 Temmuzda iptal ettirsem bile yasal süreci olan 90 günlük süreç 5 gün önce aşıldı ve bugün 95'inci günündeyiz. Ben hala kendileriyle iletişim kurmaya çalışıyorum. Ancak cevap alamıyorum. 12 Ekim aracı firma yetkilisine mesaj attım ve cumartesi günü ses kaydı gönderdim. Ancak hala bir geri dönüşü yapılmadı. Bilet iptali tarihi hakkında aracı firmasının aktardığı bilgiler de doğru değildir. İlk aldığım bilette uçuşum 17 Temmuz tarihindeydi. Ben iptal için neden 20 Temmuzda gideyim ki? Ben 3 Temmuz gittim ve bundan sanırım 23 gün sonra iptali gerçekleştirildi. Ancak bana bu konuda her hangi bir mesaj veya belge gönderilmedi” dedi.

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