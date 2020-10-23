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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir’de hamsi fiyatı 50 liraya kadar yükseldi

İHA

Eskişehir’de hamsi fiyatı 50 liraya kadar yükseldi

Eylül ayında balıkçıların ‘vira bismillah’ demesiyle başlayan balık sezonu ilk günlerinden beri kilosu 2025 lira arasında satılan Karadeniz hamsi, son 2 günde balık pazarında 30, kenar mahallelerdeki balıkçılarda ise yaklaşık 50 liraya satılıyor.
Eskişehir’de Karadeniz hamsisi hayli ilgi görüyor. Sezon başından beri fiyatlarda bir türlü iniş gözlenmeyen hamsi, son kaç gündür kötü hava şartları nedeniyle az avlanması ve doların da yüksek çıkışı sonucunda iyice pahalıdandı. Eskişehir Taşbaşı Balık Çarşısında 2 gün önce kilosu 2025 liraya satılan hamsinin fiyatı bugün 30 lira oldu. Dün 35 liraya kadar satılan hamsi, bugün biraz ucuzlaşırsa da yine vatandaşların alım gücüne yetmez hale geldi. Ayrıca merkezde bulunan balık pazarlarında Karadeniz Hamisini 30 liraya satılırken, bazı kenar mahallelerinde birinci elden alıp aracıyla üçüncü el olarak hamsiyi 50 liraya satılması da ayrı bir tartışma konusu meydana getirdi.
Konu ile ilgili bilgi veren Balıkçı Selahattin Arslanbenzer, kötü hava şartlar dolaysıyla hamsi pahalandığı, ancak 23 günde durumun düzenleteceği belitti. Arslanbenzer, kenar mahallelerinde satılan balıklar aracıyla geldiği ve arada komisyoncularının da bulduğu için pahalıya satıldığı dile getirerek, “Son iki gündür hava şartları balık avlanmak için çok kötüydü. Denize giden gemiler boş geldi. Dolaysıyla daha önce hamsinin kasası 250 liraya alırken, şimdi oldu 300 lira. Biz de zorunlu olarak kilo başı 5 lira ekledik. 25 liraydı, şimdi 30 liraya çıktı. Marmara hamsisinde bir değişiklik yok. 15 liraya satıyoruz. Bugün hava şartları düzeltti ve yarın veya ertesi günden itibaren yine 20 25 liraya satabileceğimizi düşünüyoruz. Bu sürede Eskişehir’de hamsinin fiyatı 50 liraya kadar çıktığı öğrendik. Ancak bu haber kısmen doğru kısmen yanlıştır. Çünkü Eskişehir’de her yerde hamsi 50 liraya satılmıyor. 50 liraya hamsi satan arkadaş balığın üçüncü satıcısıdır. Biz denizden çıktıktan sonra doğrudan balık alıyoruz, ama bu arkadaşlar üçüncü elden alıyor. Artı komisyon veriyor, artı aracı kullanıyor. Bundan dolayı fiyattaki farklılıklar ona yansıyor. Bizim tezgâhlarımızda aracı falan yok. Direkt denizden aldığımız için bir piyasaya uygun fiyatta satmak zorundayız. Ayrıca bu durumu bazı arkadaşlar fırsat bilerek hamsi fiyatına bindirdi. Bu nedenle fiyatlarda bu şekilde anormal bir fark gözlemleniyor” şeklinde konuştu.

Balık merkezi yerden almak mantıklı
Zorunda kalmadıkça en taze ve en uygun fiyatta balıkla alabilmesi için vatandaşlara tavsiyede bulunan Arslanbenzer, şunları kaybetti;
“Eskişehir’de taze balığın bir tek adresi var. Taşbaşı Balıkçılar Çarşısı. Oraya geldiği zaman balığın gerçek fiyatı öğrenilebilir. Çünkü balık fiyatları burada belirleniyor. Ancak diğerler bizden alıp sattıkları için pahalıya satmak zorunda kalıyor. Vatandaşlara tavsiyemiz bu; zorunlu olmadıkça taze balıkla için merkezi balık pazarında balık almaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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