Eskişehir´de kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Çifteler ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin araçlarında ise mezar yeri tespitine yarayan bakır çubuklar, ruhsatsız tabanca ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri Çifteler ilçesine bağlı Başkurt Mahallesi Köyarkası mevkisinde define bulma umuduyla kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede araştırma yapan jandarma, S.S., M.G. ve M.Ö.´yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda mezar yeri tespitine yarayan 2 adet bakır çubuk, 2 adet derinlik ölçme aleti, 1 adet kalibrasyon cihazı, 1 adet batarya ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 35 mermi ele geçirildi. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-10-23 15:04:19



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