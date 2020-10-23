Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, yüz yüze eğitim çalışmalarına başladı. Öğrenciler, müzik eğitimlerine koronavirüs tedbirleri eşliğinde devam ediyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın öncülüğünde sosyal bir proje olarak 2015 yılında hayata geçirilen Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, yüz yüze çalışmalara başladı.

Çocuklar 57 kişilik gruplar halinde keman, korno ve flüt çalışmalarına başlarken, merkezde koronavirüs tedbirleri de aksatılmıyor. Uzman müzik eğitmenleri eşliğinde yüz yüze eğitimlere katılan çocuklar müzik bilgilerini genişletirken enstrüman çalmayı da öğreniyor. Orkestra öğrencileri, 717 yaş arası tüm çocukları herhangi bir ücret almadan, yetenek sınavından geçirmeden, herhangi bir ön eğitim aramadan belirlenirken; karşılıklı saygı, anlayış, farklılıkları kabullenme gibi kavramları kazandırmayı hedefliyor. Kurulduğu günden bu yana giderek büyüyen ve birbirinden başarılı konserlere imza atan orkestra, müziğin önemli isimleri ile de aynı sahneyi paylaşma gururunu yaşadı.

“Her anlamda Türkiye’ye örnek oluyorlar”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da elde ettiği başarılar ile birçok ödüle de layık görülen İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası hakkında, “Ben diş hekimiyim ve kente hep hekim gözüyle bakıyorum. Kentte fiziki alanlar, yeşil alanlar, rutin belediyecilik hizmetleri gibi çalışmalar temel görevlerimiz ama esas olan ve şehri dolduran sosyal, sanat, spor ve sağlık projeleridir. İki Elin Sesi Var projesine, 40 enstrümanla başladık. Süreç çok başarılı geçti; çocuklarımız çok sayıda konser verdi. Bu çocuklarımızın başarısı bizleri çok memnun ediyor. İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ile önemli ödüller aldık. Daha çok ödüller alacaklarına inanıyorum. En büyük ödülleri ise Türkiye’ye çağdaşlığın nasıl olduğunu anlatıyorlar. Bir çocuk neler yapabilir, bunu anlatıyorlar. Dayanışma, birlikte olma, sosyalleşme, paylaşma Her anlamda Türkiye’ye örnek oluyorlar. Onları tek tek kutluyorum. Pandemi dolayısıyla bu dönem çalışmaları biraz aksadı ama yüz yüze eğitimlere tedbirler eşliğinde geçildi. Tüm öğrencilerimize müzik ve başarı dolu bir dönem diliyorum” sözlerini kullandı.

Senfoni bünyesinde müzik ile tanışan ve orkestrada yer alan öğrenciler de memnuniyetini ifade ederek Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletiyor.

Yaşam Köyü’nde Kayıtlar Devam Ediyor

Öte yandan orkestranın ikinci merkezi olarak Aşağı Söğütönü’nde faaliyete geçirilen Yaşam Köyü İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası için kayıt işlemleri devam ediyor. 6 Kasım tarihine kadar devam edecek kayıtlarda 717 yaş arası öğrencilerin başvuruları ücretsiz olarak kabul edilecek. Oluşturulacak orkestra için Aşağı Söğütönü Mahallesi 1533. Sokak No:7 Yaşam Köyü adresinden başvuru yapılabiliyor. Kayıt işlemlerin tamamlanmasının ardından çocuklar, uzman müzik eğitmenleri eşliğinde müzik yapmayı ve enstrüman çalmayı öğrenecek ve konserler de dahil olmak üzere pek çok etkinliğe katılacak. Yaşam Köyü’nde faaliyet gösterecek olan orkestra, bölgedeki çocukları müzik ile buluşturacak. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu orkestra ve kayıt işlemleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen öğrenci ve veliler, 0 (222) 314 02 57 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.