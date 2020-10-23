Pazarda emekli maaşı bulan duyarlı vatandaş

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki pazarda bir vatandaş tarafından bulunan para sahibine teslim edildi.

Bir vatandaş, ilçede kurulan Cuma pazarında bulduğu bir miktar parayı Çifteler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Zabıta ekiplerinin çalışmaları sonucu paranın yaşlı bir vatandaşın emekli maaşı olduğu anlaşıldı. Para zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.