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Kemik erimesine karşı asansör yerine merdiven tavsiyesi Merdiven çıkmak kemik yoğunluğunu artırıyor Uzmanından kemik erimesine karşı hayati öneriler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir; "Osteoporoz; sigara içenlerde, beslenmesi düzenli olmayanlarda, kalsiyumlu gıdaları bol tüketmeyenlerde, kortizonlu ilaçları kullananlarda daha sık görülebilmektedir" "20 dakika güneş ışınlarının direkt alınması kemik erimesini önlüyor, merdiven kullanmak kemik yoğunluğunu artırıyor"

İHA

Kemik erimesine karşı asansör yerine merdiven tavsiyesi Merdiven çıkmak kemik yoğunluğunu artırıyor Uzmanından kemik erimesine karşı hayati öneriler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir; "Osteoporoz; sigara içenlerde, beslenmesi düzenli olmayanlarda, kalsiyumlu gıdaları bol tüketmeyenlerde, kortizonlu ilaçları kullananlarda daha sık görülebilmektedir" "20 dakika güneş ışınlarının direkt alınması kemik erimesini önlüyor, merdiven kullanmak kemik yoğunluğunu artırıyor"

Kemik erimesiyle ilgili önemli bilgiler veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir, 50 yaş üzerindeki 3 kadından birinde ve 50 yaş üzerindeki 5 erkekten birinde kemik erimesi görülebildiğini anlatarak, "Osteoporoz sigara içenlerde, beslenmesi düzenli olmayanlarda, kalsiyumlu gıdaları bol tüketmeyenlerde, kortizonlu ilaçları kullananlarda daha sık görülebilmektedir. 20 dakika güneş ışınlarının direkt alınması kemik erimesini önlüyor. Merdiven kullanmak kemik yoğunluğunu artırıyor" dedi.
Osteoporoz veya kemik erimesi, kemik metabolizmasındaki bir bozukluk sonucunda kemikteki protein örgüsünün seyrelmesiyle iskelette ortaya çıkan ve kemiklerin çok kolay kırılabilmesine sebep olan bir hastalık olarak tanımlanıyor. Kemiğin mineral yoğunluğunun azalmasıyla kemikler daha kolay kırılıyor. Kemik erimesi genelde omurlarda, kalça ve bilek kemiklerinde görülse de vücuttaki bütün kemikler bu durumdan etkilenebiliyor. Her iki cinste de görülebilen kemik erimesinde hastaların yüzde 80’i kadınlardan oluşuyor.

"Hareketsiz kalındığında kemik erimesi görülme riski artıyor"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir, kemik erimesinin hareketsizlikle artan bir hastalık olduğunu söyledi. Hastalığın kadınlarda daha çok görüldüğünü bildiren Dr. Tünerir, "Dünyada en çok görülen kemik metabolizma hastalıklarından bir tanesidir. Tıbbi adı osteoporoz olarak biliniyor. Özellikle hareketsiz kalındığında kemik erimesi görülme riski artıyor. Kemik erimesi, 50 yaş üzeri kadın ve erkeklerde daha sıklıkla görülmesine rağmen her yaşta görülebilen bir hastalıktır. 50 yaş üzerindeki 3 kadından birinde, yine 50 yaş üzerindeki 5 erkekten birinde kemik erimesi görülebilmektir. En geç teşhis koyulan hastalıklardan bir tanesidir. Çünkü kemikler ancak kırıldığında fark edilebiliyor. İleri aşamada kemik erimesi bulunduğu fark edilebiliyor" diye konuştu.

"Asansöre binmesinler merdiven kullanmak kemik yoğunluğunu artırıyor"
Pandemi sürecinde evde kalan 65 yaş üstü vatandaşlara hareket etmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Dr. Tünerir, risk faktöründe olan grupları söyledi. Merdiven kullanımının öneminden de bahseden Dr. Tünerir, "Risk faktörü olan kişiler; sigara içenler, beslenmesi düzenli olmayanlar, kalsiyumlu gıdaları bol tüketmeyenler, kan sulandırıcı veya kortizonlu ilaçları kullananlarda daha sık görülebilmektedir. Evde de yürüyüşleri tavsiye ediyoruz. Biz Korona virüsten önce normal yaşantıdayken bol bol yürüyüş tavsiye ediyorduk. Özellikle açık havada güneş ışınlarından yaralanarak yürüyüşler öneriyoruz. Ev içerisinde koşu bandına binilebilir veya bisiklet sürülebilir. Bu imkanları olmayanlar evin içinde odalar arasında yürüyüş yapabilir, yer minderinde egzersiz yapılabilir, karın ve sırt kaslarını güçlendirici egzersizler yapabilirler. Camı açarak güneş ışığından faydalanmalılar. Kollarımızın ve bacaklarımızın, diz ve dirseklerden altından günde 20 dakika direkt güneş ışınlarının alınması, kemik erimesini önlüyor. Merdivenlerden inip çıksınlar, asansöre binmesinler. Merdiven kullanmak kemik yoğunluğunu artırıyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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