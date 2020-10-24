Yabancılar konusunda istişare toplantısı gerçekleştirildi

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Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi, dernek ve vakıfların yabancılara yönelik saha çalışmalarının değerlendirildiği, fikir, görüş ve önerilerin paylaşıldığı istişare toplantısı gerçekleşrtirdi.

Valilik binasında Vali Yardımcısı İsmail Soykan başkanlığındaki toplantıya; Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, Uyum ve İletişim Çalışma Grup Başkanı Anıl Arslan, Uluslararası Koruma Çalışma Grup Başkanı Gülşan Dolgun, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü temsilcileri ile birlikte 10 dernek temsilcileri ve kanaat önderleri katılım sağladı.

Toplantıda, dernek ve vakıfların yabancılara yönelik sahadaki çalışmaları ele alınırken, bu alanda atılması gereken adımlar Vali Yardımcısı Soykan başkanlığında değerlendirildi.

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