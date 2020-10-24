Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir Şeker Fabrikası’nın şehir dışına taşınması çağrısı Yaklaşık 90 yıllık fabrika kent merkezinde kaldı, üretim faaliyetleri çeşitli çevre problemlerine yol açmaya başladı Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal; "Fabrika kurulduğunda konumu bir problem değildi, fakat yıllar içerisinde bu durum değişti" “Eskişehir’in temel sorunlarından birisi de Eskişehir Şeker Fabrikası’nın şilempe kokusudur"

İHA

Eskişehir Şeker Fabrikası’nın şehir dışına taşınması çağrısı Yaklaşık 90 yıllık fabrika kent merkezinde kaldı, üretim faaliyetleri çeşitli çevre problemlerine yol açmaya başladı Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal; "Fabrika kurulduğunda konumu bir problem değildi, fakat yıllar içerisinde bu durum değişti" “Eskişehir’in temel sorunlarından birisi de Eskişehir Şeker Fabrikası’nın şilempe kokusudur"

– Kurulduğu 1933 yılından bu yana üretimiyle Türk ekonomisine büyük katkılar sağlayan Eskişehir Şeker Fabrikası’nın bulunduğu bölge; yıllar içinde kent merkezinin ortasında kaldı. Fabrikanın, çevreye yaydığı kötü kokular başta olmak üzere birçok sebepten dolayı kent dışına taşınması gerektiği belirtiliyor.
Eskişehir’e ilk adımın atıldığı andan itibaren kendisini hissettiren Şeker Fabrikası’nın insanı rahatsız edici kokusu, tüm Eskişehir’i ve özellikle da Şeker Mahallesi’nin havasını adeta dev bir kanalizasyona çeviriyor. Şeker Mahallesi’nden otogara, Doktorlar Caddesi’nden Yenibağlar’a kadar şehir merkezinin hemen her yerinde hissedilen ağır koku sebebiyle insanlar, evlerinde pencere açmaya çekindiklerini ifade ediyor. Pandemi sebebiyle dezenfektana olan ihtiyaç artınca bir yıllık alkol üretimini bir ayda yapan fabrikanın etrafa yaydığı koku da büyük bir artış gösterdi. Vatandaşlar; fabrika yüzünden hayat konforlarının oldukça olumsuz etkilendiğini söylerken, sağlıklarının da kötü yönde etkilenebileceğini iddia etti. İnsanlar sorunun kalıcı bir çözüme kavuşması için, 1933 yılında boş bir alana inşa edilen fabrikanın bulunduğu yerin artık kent merkezinde kalması nedeniyle, tek çözümün fabrikayı şehrin dışında bir yere taşımak olduğunu düşünüyor.

“Fabrika yöneticileri de taşınmasının tek çözümü olduğu inanıyor”
Eskişehir’in temel problemlerinden biri olan Şeker Fabrikası kokusu hakkında eski üst düzey fabrika yöneticisinin yaklaşık 10 yıl önce, “Fabrika buradan taşınmadan bu sorun bitmez” dediği aktarıldı. Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, fabrika kurulduğunda konumunun bir problem teşkil etmediğini, fakat yıllar içerisinde bunun bir sorun haline geldiğini ifade etti. Bakal konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Eskişehir’in temel sorunlarından birisi de Eskişehir Şeker Fabrikası’nın şilempe kokusudur. Cumhuriyetin önemli kazanımlarından olan fabrika, zaman içerisinde kent merkezinin içerisinde kalmıştır. Yıllardır Şeker Fabrikası’nın kampanyası başladığı zaman Eskişehir’de şilempe kokusu başlar ve Eskişehirli tüketiciler de bu kokudan şikâyetçi olurlar. Eskişehirli tüketicilerin bu şikâyeti Şeker Fabrikası’nın yöneticilerine ulaştığı zaman yöneticiler, yıllardır fabrikanın koku sorununu çözeceklerini ifade ederler ancak uzun yıllar geçmesine rağmen bu sorun çözülememiştir. Bundan 10 yıl kadar önce yine Şeker Fabrikası’nın koku sorunu ve Porsuk’taki balık ölümleri konusunda Şeker Fabrikası’nın üst düzey yöneticisiyle yaptığımız bir görüşmede yönetici, fabrikanın mevcut alanda kurulu bulunmasından dolayı bu koku sorununun çözülemeyeceğini söylemişti. Teknolojisinin çok eski olduğunu bize ifade etmişti. Üst düzey yöneticinin bizimle paylaştığı önerisi şuydu: ‘Şeker Fabrikası buradan taşınmalı’. Bunun için de pancar üretim merkezlerine en yakın yerlerden birisi olan Alpu Işıkören’in daha uygun olacağını söylemişti. Tüketicilerin kendine üretim için tanıdığı toleransı biraz daha Şeker Fabrikası yöneticilerinin fazlaca kullandığını ifade edebiliriz. Burada aslında bazen şikâyetler yükseldiği zaman kısa bir süre koku önleniyor veya azaltıyor ama şikâyetler azaldığı zaman şehrin büyük bir bölümünde koku hissediliyor. Mesela şehrin İstanbul çıkışında, Batıkent’te, Esentepe’de, şehir merkezinde ve hatta büyükşehir belediyesi ile valiliğin olduğu alanlarda bile Şeker Fabrikası’nın kokusunu tanıyan Eskişehirliler oraların koktuğunu hissedebilirler”.

“Tek çözüm fabrikanın şehir dışına taşınmasıdır”
Zamanında fabrikanın yerinin Mustafa Kemal Atatürk tarafından belirlendiği, fakat o dönemde buralarda yerleşim olmadığı ifade edildi. Fabrikanın milli bir değer olması sebebiyle işin manevi bir boyutunun da olduğu aktarılsa da bu sorunun çözümü için yer değişikliğinin şart olduğu belirtildi. Bölge hakkında bilgi sahibi olan TOKİ Sıraevler Şeker Mahallesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akkoç konu hakkındaki düşüncelerini şöyle paylaştı:
“Sitemizde 644 tane hane, 656 iş yeri ve dükkân var ve yaklaşık 2 bin 300 insan burada yaşıyor. Bu fabrika artık şehir içerisinde olmuyor, şehre sürekli koku veriyor. Bakmayın, biz fabrikanın doğu tarafındayız. Fabrikanın güney tarafındaki kısım bu kokuyu daha çok soluyor. Yani bu koku sadece bize has değil. Şehirde kimi çevirirseniz çevirin bu kokudan mustarip. Meşhur Doktorlar Caddemiz var, orada bile bu kokuyu alırsınız. Bu koku bu dönemde mevsimlik olarak hissediliyor. Belli yerlere filtre takarsın veya bu gibi tedbirler alırsın ama en önemli tedbir fabrikanın buradan kalkması. Bu da bizi aşan bir şey. Nereye gidecek, nasıl gidecek, nerede olacak gibi sorular kesinlikle devlet büyüklerimizin bileceği bir konu. Yapılması gerekiyor mu? Evet, yapılması gerekiyor”

“Bir kanalizasyonun içinde oturuyormuş gibi hissediyorsunuz”
Fabrikanın yakınında oturan vatandaşların bu sorundan daha fazla mustarip olduğu belirtilirken, yaklaşık bir yıldır fabrikanın bulunduğu Şeker Mahallesi’nde oturan Remziye Can, bu kokunun yılın belli periyotlarında hissedildiğini aktardı. Ancak bu yıl pandeminin de etkisiyle alkol ihtiyacı artınca üretimde büyük bir artış yaşandı ve bunun üzerine kokunun da arttığı gözlemlendi. Bir yıldır fabrikaya oldukça yakın bir yerde yaşayan öğretmen Remziye Can durumdan hiç memnun olmadıklarını söylerken, “Eskişehir’in zaten var olan fabrikası sebebiyle yılın belirli periyotlarında vardır koku. Ancak bu sene pandeminin de etkisiyle çok fazla üretim yapıldığını biliyoruz. Sosyal medyadan takip ettiğimiz üzere son bir ayda bir yıllık üretim yapıldığını biliyoruz. Ama bu kokunun çevresel etkileri çok fazla. Evet gurur duyuyoruz bir yıllık çalışmanın bir aya sığdırılmış olmasından. Ancak biz evde pencerelerimizi açamaz, balkonumuzda ve bahçemizde oturamaz pozisyondayız. Çünkü kapıyı pencereyi açtığınızda ya da dışarı çıktığınızda bir kanalizasyonun içinde oturuyormuş gibi hissediyorsunuz. Bu durum yaşam kalitemizi bu şekilde etkiliyor. Bir de bunun hastalıklar tarafı var. Hava kirliliği, partiküller sayısı, çıkarttığı buharın yaymış olduğu mantarlar; bunların hepsi akciğer hastalıkları sebepleri ve bizim yaşam kalitemizi, yaşayacağımız sağlıklı yılları etkiliyor. O yüzden biz bu konuda çok şikâyetçiyiz” şeklinde mağduriyetini anlattı.

Taşınması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yardım isteniyor
Fabrikanın bu duruma önlem olacak tedbirler alması gerektiği aktarılırken, sineklere karşı ilaçlama gibi önlemlerin yeterli olmadığı belirtildi. Bu önlemi kendilerinin de alabileceğini ifade eden Remziye Can, kokuya müdahale edemediklerini söyledi. Can, “Bunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir çözüme ulaştırılması gerekiyor. Belediyeye ulaştığımızda da zaten aynı cevabı almış durumdayız. En iyi, en akılcı çözüm aslında fabrikanın başka bir yere taşınması. Çünkü yerleşim yerleri, fabrikanın bütün olumsuz etkilerine maruz kalıyor. Hava, toprak ve gürültü kirliliği, radyasyon gibi olumsuzlukların hepsi fabrikanın taşınması için birer faktör. Ancak belki bunun bizim bilemediğimiz farklı nedenleri vardır. Ama en kesin çözüm bu gibi görünüyor. Yani fabrika şehir dışında bir yere taşınmalı” diye konuştu.

“Bu üretim dünyanın her yerinde yapılsa da böyle bir koku oluşturmuyor”
Fabrikanın çok yüksek seviyede üretim yaptığı ve bu nedenle fabrika yönetimi tarafından vatandaşlardan fedakârlık yapmalarının beklendiği iddia edildi. 13 yıldır fabrikanın bulunduğu Şeker Mahallesi’nde yaşamını sürdürerek fedakârlık yapan emekli doktor Şiran Karapınar, “Pandemiyle birlikte alkol üretimi için küspeler biriktirilmeye başlandı. Ama direkt fabrikanın etrafında büyük naylonlara sarılıp biriktirildi. Yaz mevsimi de çok sıcak geçti ve bir süre sonra küspeler çürüdü ve koku salmaya başladı. İnanılmaz dayanılmaz bir kokuydu gerçekten. Sadece koku değil, mesela bu yaz hiçbir yöntemle sonu getirilemeyen bir sinek problemi çıktı. Sineklik tellerinden bile içeri giren meyve sinekleri aşırı miktarda vardı. Koku yine aşırı rahatsız ediciydi, tam bir kanalizasyon kokusuydu. Bununla ilgili hem biz hem de yetkililer bayağı bir uğraş verdik. Fakat dönüp dolaşıp alkol üretimi için, küspe alkol üretiminde kullanılıyormuş, böyle bir fedakârlık yapılmasının beklendiğini okudum ben basından. Biz fedakârlığı zaten yapıyoruz. Ben 13 yıldır burada oturuyorum. Ama bu artık fedakârlık boyutunu geçti. Çünkü bir kanalizasyonun içerisinde yaşıyor olmak beklenebilecek bir fedakârlık değil. Dünyanın her yerinde alkol üretiliyordur ama bu şekilde değildir. Eminim ki hiçbir yerde alkol üreten fabrika etrafına kanalizasyon kokusu yaymıyordur” diyerek tepkisini gösterdi.

“Bu koku; akciğer rahatsızlıklarına sebep oluyor, astım ve alerji krizlerini tetikliyor”
Bu durumun sağlık açısından da büyük sorunlara yol açtığını aktaran emekli doktor Şiran Karapınar, “Bildiğimiz kadarıyla bir amonyak havuzu var zaten burada ve ben şekeri amonyak ile ayrıştırdıklarını biliyorum. Bunun havaya karışan kokusu tabii ki insan sağlığı için zararlı. Küspenin içerisindeki koku yapan da çürümüş materyaller ve daha bilemediğim pek çok kimyasal var. Bu işlenmiş bir küspe, gıda mühendisleri muhtemelen daha iyi biliyordur. O havanın içerisindeki kötü kokuyu yapan bütün partiküller insan vücuduna, akciğerlere zaten direkt zararlı. Mesela astımı veya alerjisi olan birisi için astım krizine veya alerjisinin tetiklenmesine sebep olan bir durum. O durumda olan tanıdıklarım da var. Bu yaz o kişilerin alerjik reaksiyonları, öksürükleri, hapşırma krizleri hiç geçmedi” dedi.

Fabrikanın yerine ağaçlandırma yapılabilir
Fabrikanın bulunduğu bölgeden taşınmasını isteyen vatandaşlar; taşınma işleminin ardından söz konusu araziye çocuk parkı, koşu alanı, çardak veya müze gibi insanların aileleriyle keyifli vakit geçirebilecekleri yerler oluşturulabileceğini söyledi. İsteklerini dile getiren mahalle sakinleri, bu gibi imkânların getirilmesinin yaşam konforunu fazlasıyla arttıracağını ve tüm şehir halkının bundan memnun kalacağını düşündüklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sanayimizin Ar-Ge harcamaları artmaya devam ediyor Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli; "AR-GE içimizdeki cevheri ortaya çıkarıp, ürüne dönüştürmektir"
YEREL HABERLER Sanayimizin Ar-Ge harcamaları artmaya devam ...
Eskişehir’de bir ilk ESOGÜN Hastanesinde ‘Epikardiyal Ablasyon’ ameliyatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Eskişehir’de bir ilk ESOGÜN Hastanesinde ‘Epikardiyal ...
Yabancılar konusunda istişare toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Yabancılar konusunda istişare toplantısı ...
Eskişehirspor pas ve şut çalıştı Eskişehirspor İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Eskişehirspor pas ve şut çalıştı Eskişehirspor ...
Kemik erimesine karşı asansör yerine merdiven tavsiyesi Merdiven çıkmak kemik yoğunluğunu artırıyor Uzmanından kemik erimesine karşı hayati öneriler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir; "Osteoporoz; sigara içenlerde, beslenmesi düzenli olmayanlarda, kalsiyumlu gıdaları bol tüketmeyenlerde, kortizonlu ilaçları kullananlarda daha sık görülebilmektedir" "20 dakika güneş ışınlarının direkt alınması kemik erimesini önlüyor, merdiven kullanmak kemik yoğunluğunu artırıyor"
YEREL HABERLER Kemik erimesine karşı asansör yerine merdiven ...
Evdeki eşyaları pencereden sokağa attı
YEREL HABERLER Evdeki eşyaları pencereden sokağa attı
Pazarda emekli maaşı bulan duyarlı vatandaş
YEREL HABERLER Pazarda emekli maaşı bulan duyarlı vatandaş
Bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı Eşinden ayrılan şahıs tüm eşyalarını 3. kattan sokağa attı, yanına kimseyi yanaştırmayıp "Babam gelsin" diye bağırdı Polis ve mahalle muhtarının ikna çabaları sonucu evinden çıkarılan şahıs hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı Eşinden ...
İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası yüz yüze çalışmalara başladı
YEREL HABERLER İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ...
Eskişehir´de kumar oynarken yakalanan 33 kişiye 150 bin lira ceza
YEREL HABERLER Eskişehir´de kumar oynarken yakalanan 33 kişiye 150 ...
İş vaadiyle 45 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER İş vaadiyle 45 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı
Eskişehir’de simit zammı onaylandı
YEREL HABERLER Eskişehir’de simit zammı onaylandı
Eskişehir´de kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir´de kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
Eskişehir’de hamsi fiyatı 50 liraya kadar yükseldi
YEREL HABERLER Eskişehir’de hamsi fiyatı 50 liraya kadar yükseldi
Kaçak kazı için araştırma yaparken yakalandılar
YEREL HABERLER Kaçak kazı için araştırma yaparken yakalandılar
Nepalli öğrencinin uçak bileti iptal mağduriyeti Aradan aylar geçmesine rağmen pandemi dolayısı ile iptal ettirdiği uçak biletin parasını alamadı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Nepalli Imtaz Dewan; "Okumak için binlerce kilometre uzaktan Türkiye’ye geldim, ülkeme dönmek için arkadaşlarımdan borç alarak satın aldığım biletin parasını alamıyorum" Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Nihat Demir; "Turizm acentesi yaklaşık 4 ay geçtiği halde öğrencinin parasını ödemiyor." "TÜRSAB yetkilisinden genel olarak uçak şirketlerinin bilet ücretlerini çok kısa sürede firmalara iade ettiğini öğrendim" Turizm acentesi yetkilisi; "“Hala yasal sürecin içindeyiz”
YEREL HABERLER Nepalli öğrencinin uçak bileti iptal ...
Kumar oynayan 33 kişiye 103 bin 950 lira ceza
YEREL HABERLER Kumar oynayan 33 kişiye 103 bin 950 lira ceza
Uzaktan eğitim gören gençler için ‘EBA’ destek noktası’ oluşturuldu
YEREL HABERLER Uzaktan eğitim gören gençler için ‘EBA’ destek ...
Odunpazarı’ndan online verimli ders çalışma teknikleri semineri
YEREL HABERLER Odunpazarı’ndan online verimli ders çalışma ...
Social Media Awards Turkey 2020’de Anadolu Üniversitesi gümüş ödül kazandı
YEREL HABERLER Social Media Awards Turkey 2020’de Anadolu ...
Seyitgazi Şehit Mustafa Akbaş ilkokuluna ''Okulum Temiz Belgesi'' takdim edildi
YEREL HABERLER Seyitgazi Şehit Mustafa Akbaş ilkokuluna ''Okulum ...
Çocuklar çikolata ve maske ile sevindirildi
YEREL HABERLER Çocuklar çikolata ve maske ile sevindirildi
Zorluklara rağmen Anadolu’da sonbahar ekiminin telaşı başladı Pandemi dönemi tarımsal üretimin önemi bir kez daha ortaya çıkardı Çabalarını sürdüren çiftçiler; 'Üretmeyince yemek olmuyor" Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Karaçam köyünden Hüdayi Turgut; "Çiftçinin kıymetini bilmek lazım” “Devlet biraz daha çiftçiye destek olurlarsa iyi olur” "Toprağı koyup gidemiyorum, vicdanım el vermiyor”
YEREL HABERLER Zorluklara rağmen Anadolu’da sonbahar ekiminin telaşı ...
Annesinde meme kanseri olan kadınlar dikkat! 40-70 yaş arasındaki kadınlar risk altında Acıbadem Eskişehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İhsan Oruk; “Tüm umut erken tanıda” “Tümörü yayılmadan yakalamak önemli”
YEREL HABERLER Annesinde meme kanseri olan kadınlar dikkat! 40-70 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X