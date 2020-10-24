Eskişehir'de 90 bin liralık plak çalan şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, bir evin bodrumundan 90 bin lira değerindeki müzik plaklarını çalan Boran A. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi Mahallesi Muzaffer Sokak'ta F.A'ya ait evin bodrumundaki tahta kapının kırılıp, içerisinde bulunan 90 bin lira değerindeki müzik plaklarının çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayının şüphelisi Boran A'yı kent merkezindeki evinde yakaladı. Gözaltına alınan Boran A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bulunan plaklar ise F.A'ya teslim edildi.
DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-10-24 12:48:14
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.